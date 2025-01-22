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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Встречи Ильхама Алиева в Давосе

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19:19 591

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, находящийся в швейцарском Давосе для участия во Всемирном экономическом форуме, встретился на основании обращения противоположной стороны с премьер-министром Республики Хорватия Андреем Пленковичем. Об этом информирует официальный сайт главы азербайджанского государства.

Ильхам Алиев также встретился с председателем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Коснувшись ряда проектов, осуществляемых между Азербайджаном и ЕБРР, Одиль Рено-Бассо сказала, что дано согласие на финансирование банком реализации проекта, связанного с водным хозяйством города Гянджа.

Одиль Рено-Бассо проинформировала о кредитных линиях, выделенных для поддержки проектов, реализуемых с банковским сектором Азербайджана, в том числе малого и среднего предпринимательства, женского предпринимательства и проектов устойчивого развития.

Говоря о важных проектах, предусмотренных для реализации в Азербайджане, Ильхам Алиев отметил работу, проводимую в сфере водного хозяйства, транспорта, развития Баку.

В ходе беседы были обсуждены вопросы экспорта зеленой энергии в Европу, связанные с этим проекты и возможности регионального сотрудничества как с Грузией, так и со странами Центральной Азии.

Затем министр экономики Микаил Джаббаров и первый вице-президент банка Юрген Ригтеринк подписали «Кредитное соглашение между Азербайджанской Республикой и Европейским банком реконструкции и развития для реконструкции системы водоснабжения и канализации города Гянджа».

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