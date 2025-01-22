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Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева

Инара Рафикгызы
19:31 587

Насиминский районный суд рассмотрел представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении хирурга Санана Мехтиева, задержанного по делу о смерти Назрин Мансуровой после операции по ринопластике.

Решение было объявлено на заседании под председательством судьи Эльмаддина Гусейнова. Согласно нему, представление следственного органа было удовлетворено, в отношении Санана Мехтиева избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца.

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что Санан Мехтиев был привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана. В ведомстве отметили, что следствием установлены обоснованные подозрения в том, что после операции по ринопластике, проведенной 3 января пластическим хирургом Сананом Мехтиевым в клинике Mərcan Medicare, расположенной в Насиминском районе Баку, состояние Назрин Мансуровой резко ухудшилось, она была госпитализирована и скончалась в больнице.

13 января прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье «Халатность» в связи со смертью Назрин Мансуровой.

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