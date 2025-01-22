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Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше

фото; видео; обновлено 20:39
20:39 3641

До 79 выросло число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в Турции.

Об этом сообщила местная прокуратура.

«Число погибших при пожаре после проведения ДНК-тестов увеличилось до 79», - говорится в сообщении надзорного ведомства провинции Болу, где расположен курорт.

Минздрав Турции сообщил ранее, что из 51 пострадавшего при пожаре 39 выписаны из больниц, 12 человек продолжают лечение.

* * * 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слез на похоронах семьи, погибшей при пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, передает TRT Haber.

По словам Эрдогана, он дружил с семьей Захры Гюльтекин, дочери бывшего депутата парламента Мехмета Гюльтекина. Она, ее муж, трое детей и еще трое родственников не смогли выбраться из горящей гостиницы.

«Господин Мехмет был моим коллегой по парламенту, мы работали вместе, наши семьи на протяжении многих лет связывала дружба. Нам больно, наши сердца разбиты», - сказал Эрдоган на церемонии прощания в городе Болу.

Тем временем сообщается, что заместитель мэра Болу, вблизи которого расположен горнолыжный курорт Карталкая, и замглавы местной пожарной службы задержаны после пожара в отеле, который унес 76 жизней. Задержание произведено в рамках расследования дела о пожаре. Ранее были задержаны девять человек, в том числе хозяин отеля.

Пожар на курорте произошел в ночь на 21 января. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В Турции 22 января объявлен общенациональный траур.

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