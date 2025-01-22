Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше
До 79 выросло число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в Турции.
Об этом сообщила местная прокуратура.
«Число погибших при пожаре после проведения ДНК-тестов увеличилось до 79», - говорится в сообщении надзорного ведомства провинции Болу, где расположен курорт.
Минздрав Турции сообщил ранее, что из 51 пострадавшего при пожаре 39 выписаны из больниц, 12 человек продолжают лечение.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слез на похоронах семьи, погибшей при пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, передает TRT Haber.
По словам Эрдогана, он дружил с семьей Захры Гюльтекин, дочери бывшего депутата парламента Мехмета Гюльтекина. Она, ее муж, трое детей и еще трое родственников не смогли выбраться из горящей гостиницы.
“Canımız, yüreğimiz yandı. Makamları cennet olsun inşallah."— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, #Bolu'daki yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenaze töreninde konuşuyor. https://t.co/7MDuWbXqj0
«Господин Мехмет был моим коллегой по парламенту, мы работали вместе, наши семьи на протяжении многих лет связывала дружба. Нам больно, наши сердца разбиты», - сказал Эрдоган на церемонии прощания в городе Болу.
Тем временем сообщается, что заместитель мэра Болу, вблизи которого расположен горнолыжный курорт Карталкая, и замглавы местной пожарной службы задержаны после пожара в отеле, который унес 76 жизней. Задержание произведено в рамках расследования дела о пожаре. Ранее были задержаны девять человек, в том числе хозяин отеля.
Пожар на курорте произошел в ночь на 21 января. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В Турции 22 января объявлен общенациональный траур.