Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше

До 79 выросло число погибших при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в Турции. Об этом сообщила местная прокуратура. «Число погибших при пожаре после проведения ДНК-тестов увеличилось до 79», - говорится в сообщении надзорного ведомства провинции Болу, где расположен курорт. Минздрав Турции сообщил ранее, что из 51 пострадавшего при пожаре 39 выписаны из больниц, 12 человек продолжают лечение.

* * * Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать слез на похоронах семьи, погибшей при пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, передает TRT Haber. По словам Эрдогана, он дружил с семьей Захры Гюльтекин, дочери бывшего депутата парламента Мехмета Гюльтекина. Она, ее муж, трое детей и еще трое родственников не смогли выбраться из горящей гостиницы.

“Canımız, yüreğimiz yandı. Makamları cennet olsun inşallah."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, #Bolu'daki yangında hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenaze töreninde konuşuyor. https://t.co/7MDuWbXqj0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 22, 2025