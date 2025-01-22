Ультиматум Трампа Путину

Если Россия не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам, заявил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран», - отметил президент.

«Мы можем сделать это легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше. Пришло время «ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ», — отметил глава американского государства.

«Пришло время заключить соглашение. Больше нельзя терять жизни!» - написал Трамп.

Трамп добавил, что не хочет нанести вред России. «Я люблю российский народ, и у меня всегда были очень хорошие отношения с президентом Путиным», — отметил президент США.

По словам Трампа, «нельзя забывать, что Россия (имеет в виду Советский Союз – ред.) помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв почти 60 миллионов жизней». «Учитывая все это, я хочу оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Пойдите на соглашение сейчас и прекратите эту нелепую войну! СТАНЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ», — написал он.

Трамп призвал «покончить с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом».