USD 1.7000
EUR 1.7708
RUB 1.7061
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»

20:27 2389

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что российский океанографический корабль «Янтарь» заходил в британские территориальные воды.

Его слова приводит BBC News.

По словам Хили, 20 января «Янтарь» заметили в 45 милях от британского побережья в проливе Ла-Манш. Его сопроводили два корабля британского военно-морского флота.

В публикации BBC «Янтарь» назван «кораблем-шпионом». Хили заявил, что этот инцидент — еще один пример «растущей российской агрессии». «Я хотел бы, чтобы президент Путин услышал это послание: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий по защите своей страны», — сказал британский министр обороны.

Хили добавил, что это второй случай за последние месяцы, когда «Янтарь» вошел в британские территориальные воды. В ноябре сообщалось, что российский корабль был сопровожден из Ирландского моря после того, как занимался «патрулированием» в районе важнейших подводных трубопроводов и кабелей.

Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше
Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше фото; видео; обновлено 20:39
20:39 3648
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
20:27 2390
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу о наших бедах
19:05 3831
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане все еще актуально
15:30 8235
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
19:31 2516
Встречи Ильхама Алиева в Давосе
Встречи Ильхама Алиева в Давосе фото
19:19 1759
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес горячая тема
18:29 4668
Республиканцы осуждают Трампа за освобождение бунтовщиков
Республиканцы осуждают Трампа за освобождение бунтовщиков наш обзор; все еще актуально
14:15 2983
Али Асадов принял посла Турции
Али Асадов принял посла Турции
18:39 907
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота война миров
16:59 3895
В Сирии решают судьбу российских военных баз
В Сирии решают судьбу российских военных баз
18:34 2184

ЭТО ВАЖНО

Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше
Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше фото; видео; обновлено 20:39
20:39 3648
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
20:27 2390
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу о наших бедах
19:05 3831
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане все еще актуально
15:30 8235
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
19:31 2516
Встречи Ильхама Алиева в Давосе
Встречи Ильхама Алиева в Давосе фото
19:19 1759
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес горячая тема
18:29 4668
Республиканцы осуждают Трампа за освобождение бунтовщиков
Республиканцы осуждают Трампа за освобождение бунтовщиков наш обзор; все еще актуально
14:15 2983
Али Асадов принял посла Турции
Али Асадов принял посла Турции
18:39 907
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота война миров
16:59 3895
В Сирии решают судьбу российских военных баз
В Сирии решают судьбу российских военных баз
18:34 2184
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться