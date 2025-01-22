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Груженные ракетным топливом корабли отправятся из Китая в Иран

20:48 780

Иран собирается импортировать из Китая на двух судах 1 тысячу тонн ключевого химического ингредиента для производства топлива, нужного для боевых ракет, сообщает Financial Times со ссылкой на разведданные от представителей служб безопасности двух неназванных западных стран.

По этим данным, суда Golbon и Jairan, следующие под флагом Ирана, могут перевезти более тысячи тонн перхлората натрия, который используют для получения перхлората аммония, главного компонента в твердом топливе для ракет. Собеседники издания утверждают, что в итоге можно получить 1,3 тысячи тонн ракетного топлива, которым можно заправить 260 иранских ракет средней дальности.

По заверениям источников, груз предназначен для Корпуса стражей исламской революции. По их версии, 34 контейнера с химикатами погрузили на Golbon в порту Тайцан (провинция Цзянсу), а затем 21 января судно отошло от побережья китайского уезда Дайшань (провинция Чжэцзян). Пункт назначения Golbon - иранский порт Бендер-Аббас.

Jairan c 34 контейнерами должен уйти из КНР в начале февраля. Плавание у обоих судов займет три недели, по пути в другие порты они заходить не должны.

По словам источников, они не знают, осведомлены ли власти КНР об этих поставках. В иранском правительстве отказались комментировать эту информацию.

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