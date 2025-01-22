Груженные ракетным топливом корабли отправятся из Китая в Иран

Иран собирается импортировать из Китая на двух судах 1 тысячу тонн ключевого химического ингредиента для производства топлива, нужного для боевых ракет, сообщает Financial Times со ссылкой на разведданные от представителей служб безопасности двух неназванных западных стран.

По этим данным, суда Golbon и Jairan, следующие под флагом Ирана, могут перевезти более тысячи тонн перхлората натрия, который используют для получения перхлората аммония, главного компонента в твердом топливе для ракет. Собеседники издания утверждают, что в итоге можно получить 1,3 тысячи тонн ракетного топлива, которым можно заправить 260 иранских ракет средней дальности.