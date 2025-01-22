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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

В России погибли около тысячи северокорейских солдат. Но идет подкрепление

20:57 851

В течение ближайших двух месяцев Северная Корея отправит подкрепление к уже воюющим с Украиной на стороне России северокорейским военным.

Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

Подробностей собеседник газеты не привел.

BBC со ссылкой на западных чиновников пишет, что к середине января северокорейские войска в Курской области потеряли убитыми и ранеными около четырех тысяч человек, из них около тысячи погибшими. Корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер замечает, что это очень высокий показатель, учитывая, что на помощь России в Курской области, в которую в августе прошлого года вошли украинские войска, были направлены около 11 000 военнослужащих.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи ранее утверждала, что меньшей мере 300 северокорейских солдат, участвующих в войне с Украиной на стороне России, погибли. Еще около 2700 военных из КНДР, как утверждают в разведке, получили ранения.

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