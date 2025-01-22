Зеленский требует: Американцы должны быть среди миротворцев

«Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, это не так. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов», - цитирует «Украинская правда» президента Украины.

Зеленский считает, что без долгосрочных обязательств со стороны западных союзников Украины президент РФ Владимир Путин воспользуется прекращением огня как возможностью перевооружиться и начать новое наступление: «Прекращение войны должно быть победой Трампа, а не Путина».

Зеленский отметил, что хочет получить гарантии безопасности от Трампа, прежде чем вступать в прямые переговоры с Путиным: «Единственный вопрос в том, какие гарантии безопасности, и, честно говоря, я хочу иметь понимание перед переговорами. Если он (Трамп) сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться этим дипломатическим путем».