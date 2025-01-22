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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Призыв Сирии в Давосе: отмените санкции

21:29 308

Глава сирийского МИД Асаад Хасан аш-Шибани, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал отменить экономические санкции против Сирии.

«Мы унаследовали много проблем от режима президента Сирии Башара Асада, и мы унаследовали эти санкции. И мы должны избавиться от них как можно скорее. Снятие экономических санкций является ключом к стабильности Сирии», - цитирует Интерфакс сирийского министра.

Он добавил, что Сирия стремится к «безопасности, стабильности и миру».

Ранее в этот же день в Давосе генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировому сообществу следует подумать об отмене части санкций против Сирии с целью подтолкнуть новые власти этой страны к строительству демократической системы управления.

В начале января Министерство финансов США сообщило, что выводит из-под санкций транзакции, необходимые для продажи или безвозмездной передачи энергоресурсов Сирии. Кроме того, Минфин разрешил транзакции с сирийским Центробанком в тех случаях, когда речь идет о частных переводах денег в Сирию. При этом запрет на импорт в США нефти и нефтепродуктов из Сирии остается в силе.

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