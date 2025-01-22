USD 1.7000
EUR 1.7708
RUB 1.7061
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Z-военкоры обеспокоились угрозами Трампа. Уже вспоминают Байдена

21:48 2111

Российские «военные корреспонденты» Александр Коц и Александр Сладков резко отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа в адрес России, передает «Лента.ру».

Коц считает ультиматумом и шантажом требование Трампа завершить войну. По его мнению, стоит готовиться к худшему: «Каденцию Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией как оттепель».

В то же время Сладков заявил, что Трамп дважды за сутки пригрозил России. Он назвал американского президента «капиталистом», которому «плевать» на другие страны.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что, если Россия не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам. «Пришло время заключить соглашение. Больше нельзя терять жизни!» - написал Трамп. «Я хочу оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Пойдите на соглашение сейчас и прекратите эту нелепую войну! СТАНЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ», — написал он.

Ультимативное условие Зеленского
Ультимативное условие Зеленского
23:30 480
Ультиматум Трампа Путину
Ультиматум Трампа Путину новость дополнена
20:09 7122
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу Ему объявили благодарность
23:07 1010
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
22:18 1369
Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше
Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше фото; видео; обновлено 20:39
20:39 5826
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
20:27 4692
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу о наших бедах
19:05 5648
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане все еще актуально
15:30 9202
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
19:31 3790
Встречи Ильхама Алиева в Давосе
Встречи Ильхама Алиева в Давосе фото
19:19 2479
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес горячая тема
18:29 6204

ЭТО ВАЖНО

Ультимативное условие Зеленского
Ультимативное условие Зеленского
23:30 480
Ультиматум Трампа Путину
Ультиматум Трампа Путину новость дополнена
20:09 7122
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу Ему объявили благодарность
23:07 1010
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
22:18 1369
Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше
Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше фото; видео; обновлено 20:39
20:39 5826
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
20:27 4692
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу о наших бедах
19:05 5648
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане все еще актуально
15:30 9202
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
19:31 3790
Встречи Ильхама Алиева в Давосе
Встречи Ильхама Алиева в Давосе фото
19:19 2479
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес горячая тема
18:29 6204
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться