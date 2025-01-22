Z-военкоры обеспокоились угрозами Трампа. Уже вспоминают Байдена

Российские «военные корреспонденты» Александр Коц и Александр Сладков резко отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа в адрес России, передает «Лента.ру».

Коц считает ультиматумом и шантажом требование Трампа завершить войну. По его мнению, стоит готовиться к худшему: «Каденцию Байдена мы скоро будем вспоминать с ностальгией как оттепель».

В то же время Сладков заявил, что Трамп дважды за сутки пригрозил России. Он назвал американского президента «капиталистом», которому «плевать» на другие страны.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что, если Россия не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам. «Пришло время заключить соглашение. Больше нельзя терять жизни!» - написал Трамп. «Я хочу оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Пойдите на соглашение сейчас и прекратите эту нелепую войну! СТАНЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ», — написал он.