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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Панама пожаловалась в ООН на Трампа

21:54 773

Постоянное представительство Панамы при ООН направило генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу жалобу на заявление президента США Дональда Трампа, который в своей инаугурационной речи пообещал снова «завладеть Панамским каналом».

Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ.

В письме отмечается, что в соответствии с Уставом ООН страны «должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства». Документ был распространен среди 15 членов Совета безопасности ООН.

Впервые Дональд Трамп заявил о планах восстановить контроль над Панамским каналом, который США передали Панаме в 1991 году, в конце декабря. По его словам, власти Панамы установили чрезмерно высокие тарифы за пользование каналом, а Китай оказывает свое влияние на режим его работы. Трамп подчеркнул, что не позволит, чтобы важный для торговли объект попал в «чужие руки». В инаугурационной речи 20 января Трамп назвал передачу Панаме канала «глупым подарком», поскольку теперь им «управляет» Китай. Задача США — «забрать его обратно», сказал американский лидер. В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал заявления Трампа «ложью» и отверг их. «Панамский канал принадлежит Панаме и продолжит принадлежать Панаме», — подчеркнул Мулино, добавив, что он не был «уступкой или подарком от Соединенных Штатов».

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