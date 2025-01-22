Панама пожаловалась в ООН на Трампа

В письме отмечается, что в соответствии с Уставом ООН страны «должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства». Документ был распространен среди 15 членов Совета безопасности ООН.

Впервые Дональд Трамп заявил о планах восстановить контроль над Панамским каналом, который США передали Панаме в 1991 году, в конце декабря. По его словам, власти Панамы установили чрезмерно высокие тарифы за пользование каналом, а Китай оказывает свое влияние на режим его работы. Трамп подчеркнул, что не позволит, чтобы важный для торговли объект попал в «чужие руки». В инаугурационной речи 20 января Трамп назвал передачу Панаме канала «глупым подарком», поскольку теперь им «управляет» Китай. Задача США — «забрать его обратно», сказал американский лидер. В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал заявления Трампа «ложью» и отверг их. «Панамский канал принадлежит Панаме и продолжит принадлежать Панаме», — подчеркнул Мулино, добавив, что он не был «уступкой или подарком от Соединенных Штатов».