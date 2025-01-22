Сирия дает YPG/PKK последний шанс

«Дверь для переговоров с SDF в данный момент открыта. Но если нам потребуется прибегнуть к силе, мы будем готовы», - сказал министр.

Дамаск готов вести переговоры с возглавляемыми YPG/PKK так называемыми «Сирийскими демократическими силами» (SDF) но не отказывается от возможной военной операции, так заявил министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра. Его слова приводят западные СМИ.

Абу Касра добавил: «Они (SDF/РKК/YPG) предлагали нам нефть, но нам нужна не нефть, а институты и границы. SDF (РKК/YPG) должны распуститься до конференции по национальному диалогу».

Как сообщает Shafaq News, министр также упомянул сообщения о сложности с передачей SDF тюрем, где содержатся члены ИГ.

Министр отметил, что восточная граница Сирии пока что находится не под контролем Дамаска.

Абу-Касра затронул и вопрос присутствия израильских военных на юге Сирии: «Страна-посредник работает над тем, чтобы израильские оккупанты ушли из районов, в которые они продвинулись на юге Сирии».

Министр не назвал, кто этот посредник.

Абу Касра сообщил о встречах с 70 группировками в Сирии, которые, по его словам, выразили готовность встать под начало Минобороны. Глава ведомства разъяснил, что эти формирования войдут в состав вооруженных сил не в качестве самостоятельных единиц - их бойцам назначат командиров на нужные позиции. Он добавил, что в восстановлении армии могут сыграть роль 6,5 тыс. дезертировавших ранее офицеров.