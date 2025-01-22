Мирзоян о «конструктивных усилиях» Баку и Еревана

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о «конструктивных усилиях» по делимитации границы с Азербайджаном.



«Мы заинтересованы в продолжении процесса делимитации. Мы считаем это одним из важнейших компонентов мирного процесса. И с нашей стороны, и со стороны Азербайджана были предприняты конструктивные усилия, и мы пришли к общему мнению»,— сказал Мирзоян на правительственном часе в парламенте.

16 января руководители комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границ вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян провели встречу на границе двух стран, приняв решение провести очередной этап делимитации на северном участке границы.