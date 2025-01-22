На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу

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Отдел спорта
23:07 1020

В Баку состоялся решающий матч серии плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов между турецкой командой «Алиага Петкимспор» и израильским «Хапоэль Холон».

Игра, проходившая в Бакинском дворце спорта, завершилась со счетом 93:85 в пользу турецкой команды. Таким образом, она пробилась в следующую стадию Лиги чемпионов.

Напомним, 7 января эти клубы уже играли в Баку. «Алиага Петкимспор» победил со счетом 82:81. Домашние игры против израильтян турецкий клуб проводил в Азербайджане из-за отношений между двумя странами. Обычно «Алиага Петкимспор» принимает соперников в Измире.

Вторая встреча в серии, в которой номинальными хозяевами были израильтяне, прошла в венгерском Сомбатхее. Там сильнее оказался «Хапоэль Холон» - 65:62.

Напомним, главой «Алиага Петкимспор» является генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов, а Petkim - дочерняя компания SOCAR.

Между тем перед началом сегодняшней встречи вице-президент Федерации баскетбола Азербайджана Фаррух Махмудов вручил от имени главы Федерации Эмина Амруллаева благодарственную грамоту сержанту полиции Нахиду Абидову. На первом матче Лиги чемпионов он обнаружил в Бакинском дворце спорта утерянные 10 тысяч манатов. Деньги были возвращены владельцу.

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