Можно запросто сгореть в роскошном отеле Турции
Турецкое общество по сей день потрясено пожаром и его последствиями на известном горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, унесшего жизни 76 человек.
После однодневного траура, объявленного президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, началось расследование причин пожара, в рамках которого уже арестованы девять человек, в том числе владелец отеля.
Выжившие в трагедии заявили, что в 12-этажном здании роскошного Grand Kartal, в котором были зарегистрированы 238 гостей, не работала система сигнализации. В результате пожар, охвативший вначале внешнюю деревянную обшивку отеля, стремительно распространился на все здание.
Отмечается, что в отеле было всего два аварийных выхода и единственная лестница, которую, согласно сообщениям, использовали в основном для нужд персонала. По имеющейся информации, сигнализация, датчики и аварийные лестницы не сработали даже тогда, когда дым достиг десятого этажа.
Кто виноват?
В тот момент, когда пожарники еще продолжали бороться с бушевавшим огнем, президент Эрдоган выступил в Анкаре с заявлением, в котором пообещал строго наказать тех, кто виновен в этой трагедии. Одновременно появились сообщения о том, что в 2021 и 2024 годах Министерство культуры и туризма Турции проводило в Grand Kartal проверки и не выявило никаких нарушений.
Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, отвечая на эти обвинения, пояснил, что в указанные годы его ведомство проводило проверку лицензий, связанных, в числе прочего, с эксплуатацией отеля, включая документы по пожарной безопасности.
«У отеля был сертификат пожарной безопасности, выданный соответствующим управлением», — отметил Эрсой, подчеркнув, что Министерство культуры и туризма проверяло всего лишь подлинность документов, выданных пожарной службой, находящейся в прямом подчинении муниципалитета Болу.
«Эти полномочия полностью принадлежат пожарной службе, - подчеркнул Мехмет Нури Эрсой. - Регулярные проверки должны проводиться именно этим ведомством. До настоящего времени от пожарной службы нам не поступало никаких отрицательных отзывов о качестве противопожарных мер».
Заявление министра резко обострило отношения правящей Партии справедливости и развития с оппозицией. Мэр Болу, Танжу Озджан, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию и известный жесткими высказываниями в западных СМИ о сирийских беженцах, раскритиковал Министерство культуры и туризма. По его словам, пожарная служба, подчиняющаяся муниципалитету Болу, выдала сертификат противопожарной безопасности отелю еще в 2007 году. Что же касается дальнейшей ответственности, то она полностью лежит на министерстве.
В то же время, согласно мнению местных экспертов, в соответствии с Уставом пожарной безопасности, действующим в Турции с 2012 года, вся ответственность за противопожарные меры в отелях возложена на муниципалитеты. В статье №6 Устава, регулирующего обязанности муниципальных пожарных служб, указано, что они имеют все необходимые полномочия для проверок таких объектов, как рабочие места, развлекательные заведения, отели, фабрики и промышленные предприятия, а также для принятия конкретных мер в рамках законодательства Турецкой Республики.
Кроме того, в отчете о деятельности Болу за 2023 год, опубликованном на официальном сайте муниципалитета, на 116-й странице черным по белому написано, что «пожарная безопасность гостиниц в провинции проверена, о чем подготовлены соответствующие отчеты».
Кто владелец сгоревшего отеля?
Основателем отеля, расположенного на популярном горнолыжном курорте, является Мазхар Муртезаоглу. Родом он из Ризе, в 1960 году переехал в Болу, где основал ресторан Bolu Dağ, который стал широко известен своими изысканными блюдами. Вдохновленный Швейцарией, Муртезаоглу решил создать горнолыжный курорт на неприступной вершине Болу, Карталкая, и, несмотря на отсутствие инфраструктуры, построил сначала отель Kartal, а затем Grand Kartal, в котором и разыгралась трагедия.
После смерти Муртезаоглу в 2019 году управление объектом перешло его семье — зятю Халиту Эргюлю и его дочери Эмине Эргюль, которые продолжили дело Муртезаоглу, сохранив его вклад в туристическую индустрию региона.
Примечательно, что в честь Мазхара Муртезаоглу названы улицы в Болу и Сакарье.