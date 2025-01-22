Можно запросто сгореть в роскошном отеле Турции

Турецкое общество по сей день потрясено пожаром и его последствиями на известном горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, унесшего жизни 76 человек. После однодневного траура, объявленного президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, началось расследование причин пожара, в рамках которого уже арестованы девять человек, в том числе владелец отеля. Выжившие в трагедии заявили, что в 12-этажном здании роскошного Grand Kartal, в котором были зарегистрированы 238 гостей, не работала система сигнализации. В результате пожар, охвативший вначале внешнюю деревянную обшивку отеля, стремительно распространился на все здание. Отмечается, что в отеле было всего два аварийных выхода и единственная лестница, которую, согласно сообщениям, использовали в основном для нужд персонала. По имеющейся информации, сигнализация, датчики и аварийные лестницы не сработали даже тогда, когда дым достиг десятого этажа.

Кто виноват? В тот момент, когда пожарники еще продолжали бороться с бушевавшим огнем, президент Эрдоган выступил в Анкаре с заявлением, в котором пообещал строго наказать тех, кто виновен в этой трагедии. Одновременно появились сообщения о том, что в 2021 и 2024 годах Министерство культуры и туризма Турции проводило в Grand Kartal проверки и не выявило никаких нарушений. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, отвечая на эти обвинения, пояснил, что в указанные годы его ведомство проводило проверку лицензий, связанных, в числе прочего, с эксплуатацией отеля, включая документы по пожарной безопасности. «У отеля был сертификат пожарной безопасности, выданный соответствующим управлением», — отметил Эрсой, подчеркнув, что Министерство культуры и туризма проверяло всего лишь подлинность документов, выданных пожарной службой, находящейся в прямом подчинении муниципалитета Болу.

«Эти полномочия полностью принадлежат пожарной службе, - подчеркнул Мехмет Нури Эрсой. - Регулярные проверки должны проводиться именно этим ведомством. До настоящего времени от пожарной службы нам не поступало никаких отрицательных отзывов о качестве противопожарных мер». Заявление министра резко обострило отношения правящей Партии справедливости и развития с оппозицией. Мэр Болу, Танжу Озджан, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию и известный жесткими высказываниями в западных СМИ о сирийских беженцах, раскритиковал Министерство культуры и туризма. По его словам, пожарная служба, подчиняющаяся муниципалитету Болу, выдала сертификат противопожарной безопасности отелю еще в 2007 году. Что же касается дальнейшей ответственности, то она полностью лежит на министерстве. В то же время, согласно мнению местных экспертов, в соответствии с Уставом пожарной безопасности, действующим в Турции с 2012 года, вся ответственность за противопожарные меры в отелях возложена на муниципалитеты. В статье №6 Устава, регулирующего обязанности муниципальных пожарных служб, указано, что они имеют все необходимые полномочия для проверок таких объектов, как рабочие места, развлекательные заведения, отели, фабрики и промышленные предприятия, а также для принятия конкретных мер в рамках законодательства Турецкой Республики. Кроме того, в отчете о деятельности Болу за 2023 год, опубликованном на официальном сайте муниципалитета, на 116-й странице черным по белому написано, что «пожарная безопасность гостиниц в провинции проверена, о чем подготовлены соответствующие отчеты».