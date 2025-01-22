Ультимативное условие Зеленского
23:30 501
Россия должна как минимум «вернуться к линии полномасштабного вторжения» для того, чтобы начать диалог.
Так заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины, заявив, что если этого не произойдет, то «будет только хуже».
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