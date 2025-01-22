USD 1.7000
EUR 1.7708
RUB 1.7061
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Ультимативное условие Зеленского

23:30 501

Россия должна как минимум «вернуться к линии полномасштабного вторжения» для того, чтобы начать диалог.

Так заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины, заявив, что если этого не произойдет, то «будет только хуже».

Ультимативное условие Зеленского
Ультимативное условие Зеленского
23:30 503
Ультиматум Трампа Путину
Ультиматум Трампа Путину новость дополнена
20:09 7136
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу Ему объявили благодарность
23:07 1026
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
22:18 1377
Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше
Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше фото; видео; обновлено 20:39
20:39 5835
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
20:27 4701
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу о наших бедах
19:05 5657
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане все еще актуально
15:30 9206
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
19:31 3797
Встречи Ильхама Алиева в Давосе
Встречи Ильхама Алиева в Давосе фото
19:19 2484
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес горячая тема
18:29 6210

ЭТО ВАЖНО

Ультимативное условие Зеленского
Ультимативное условие Зеленского
23:30 503
Ультиматум Трампа Путину
Ультиматум Трампа Путину новость дополнена
20:09 7136
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу Ему объявили благодарность
23:07 1026
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
22:18 1377
Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше
Трагедия в Турции: Эрдоган не сдерживает слез. А жертв пожара все больше фото; видео; обновлено 20:39
20:39 5835
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
20:27 4701
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу о наших бедах
19:05 5657
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане все еще актуально
15:30 9206
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
19:31 3797
Встречи Ильхама Алиева в Давосе
Встречи Ильхама Алиева в Давосе фото
19:19 2484
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес горячая тема
18:29 6210
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться