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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Трамп отправил на границу тысячи военных

23:39 153

Тысячи военнослужащих США отправят к границе с Мексикой после того, как президент Дональд Трамп потребовал усилить там присутствие, сообщает CNN со ссылкой на чиновников, которые знакомы с этим вопросом.

В настоящее время, по данным телеканала, на границе уже находятся около 2,2 тыс. военных группы «Север», они находятся в Эль-Пасо (штат Техас). В их задачи входит поддержка работы Таможенной и пограничной службы США. На границе также находятся около 4,5 тыс. военных Национальной гвардии.

Пока неизвестно, какие именно подразделения направят на границу на этой неделе и будут ли они вооружены. Однако, по словам официальных лиц, военные будут выполнять примерно те же задачи, что и группа «Север». При этом им запрещено, в частности, арестовывать мигрантов, проводить обыски и изымать запрещенные вещества. Военные могут только помогать доставлять мигрантов в пункты их содержания и обратно.

Накануне Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, не исключил, что США могут использовать вооруженные силы для борьбы с наркокартелями на территории Мексики. По его данным, наркокартели являются причиной гибели 250–300 тыс. американцев в год.

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