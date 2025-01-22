USD 1.7000
EUR 1.7708
RUB 1.7061
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Азербайджан и Иран подписали документ

22 января 2025, 23:52 1038

В Тегеране подписан документ о сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном.

Согласно сообщению Министерства дорог и городского развития Ирана, документ подписали министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

В соглашении говорится о дальнейшем взаимодействии двух стран в таких сферах, как транспорт, таможня, энергетика (нефть, газ, электроэнергия), водные ресурсы, преференциальная торговля и инвестиции.

Подписание документа состоялось в рамках 16-го заседания Совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана, прошедшего в Тегеране.

После пожара с многочисленными жертвами в Турции решили снести злополучный отель
После пожара с многочисленными жертвами в Турции решили снести злополучный отель фото; видео; обновлено 00:25
00:25 7182
Можно запросто сгореть в роскошном отеле Турции
Можно запросто сгореть в роскошном отеле Турции наши подробности
22 января 2025, 23:17 2364
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота война миров
22 января 2025, 16:59 4920
Ультимативное условие Зеленского
Ультимативное условие Зеленского
22 января 2025, 23:30 2844
Ультиматум Трампа Путину
Ультиматум Трампа Путину новость дополнена
22 января 2025, 20:09 8875
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу Ему объявили благодарность
22 января 2025, 23:07 2498
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
22 января 2025, 22:18 2123
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
22 января 2025, 20:27 5851
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу о наших бедах
22 января 2025, 19:05 6485
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане все еще актуально
22 января 2025, 15:30 9792
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
22 января 2025, 19:31 4431

ЭТО ВАЖНО

После пожара с многочисленными жертвами в Турции решили снести злополучный отель
После пожара с многочисленными жертвами в Турции решили снести злополучный отель фото; видео; обновлено 00:25
00:25 7182
Можно запросто сгореть в роскошном отеле Турции
Можно запросто сгореть в роскошном отеле Турции наши подробности
22 января 2025, 23:17 2364
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота война миров
22 января 2025, 16:59 4920
Ультимативное условие Зеленского
Ультимативное условие Зеленского
22 января 2025, 23:30 2844
Ультиматум Трампа Путину
Ультиматум Трампа Путину новость дополнена
22 января 2025, 20:09 8875
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу Ему объявили благодарность
22 января 2025, 23:07 2498
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
Сирия дает YPG/PKK последний шанс
22 января 2025, 22:18 2123
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
Минобороны Британии обратилось к Путину: «Мы знаем, что вы делаете»
22 января 2025, 20:27 5851
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу о наших бедах
22 января 2025, 19:05 6485
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане
Сын героя был главой террористической РПК в Азербайджане все еще актуально
22 января 2025, 15:30 9792
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
Решение суда: арестовать хирурга Мехтиева
22 января 2025, 19:31 4431
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться