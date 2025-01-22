Азербайджан и Иран подписали документ

В Тегеране подписан документ о сотрудничестве между Ираном и Азербайджаном.

Согласно сообщению Министерства дорог и городского развития Ирана, документ подписали министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

В соглашении говорится о дальнейшем взаимодействии двух стран в таких сферах, как транспорт, таможня, энергетика (нефть, газ, электроэнергия), водные ресурсы, преференциальная торговля и инвестиции.

Подписание документа состоялось в рамках 16-го заседания Совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана, прошедшего в Тегеране.