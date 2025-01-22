На что намекает Иран Еревану, и что говорит Баку?

За последние дни заметно оживились дипломатические и политические контакты между Ираном, Азербайджаном и Арменией. Анализ последовательности этих взаимодействий приводит к выводу, что на фоне значительного ослабления позиций Тегерана на Ближнем Востоке администрация президента-реформатора Масуда Пезешкиана стремится уделить больше внимания региону Южного Кавказа, чтобы внести определенные коррективы в отношения с северными соседями и укрепить таким образом роль Исламской Республики как регионального игрока. Как уже сообщалось, в начале января секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмедиан посетил Баку, после чего прибыл в Ереван, где провел встречи на высоком уровне. Важно отметить, что этот визит проходил на фоне сохраняющейся, хотя и несколько ослабшей, напряженности в отношениях между Ираном и Азербайджаном. Дело в том, что некоторые круги в Иране продолжают периодические информационные атаки на Азербайджан, который, в свою очередь, хочет удостовериться, насколько искренна заинтересованность администрации Масуда Пезешкиана в развитии добрососедских и партнерских отношений со своим северным соседом.

В том же контексте следует рассматривать и отношение Ирана к Армении после 44-дневной войны, которое вызывало в Баку нескрываемое недовольство из-за своей четкой направленности против интересов Азербайджана. В частности, судя по последним заявлениям, неизменной остается позиция Исламской Республики по вопросу деблокирования Зангезурского коридора. Поскольку прямых переговоров между главами Азербайджана и Ирана пока не было, многие вопросы остаются без ответа. В то же время очевидно, что Тегеран пытается уравновесить свои отношения с Баку и Ереваном, понимая, что в противном случае это грозит еще большим ослаблением его региональных позиций. На самом деле, связи Ирана с Арменией переживают на данный момент достаточно сложный период. Как известно, официальный Ереван, не желая принимать концепцию «разделения» региона в формате «3+3», предполагающую участие России, Ирана и Турции, демонстративно выбрал прозападный курс.

Иран, в свою очередь, категорически против присутствия на Южном Кавказе внешних сил, что является одной из позиций, объединяющих региональные интересы Тегерана и Москвы. Хотя отметим в этой связи, что перспектива превращения Армении в западный форпост в регионе беспокоит Иран далеко не так сильно, как стратегическое партнерство Израиля с Азербайджаном. Переговоры, которые Али Акбар Ахмедиан провел в Ереване по этим и другим вопросам, продолжил на днях в Тегеране заместитель министра иностранных дел Армении Ваган Костанян, которого принял глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. Иранское Министерство иностранных дел цитирует заявление своего министра, высоко оценившего «очень хорошие отношения и обширное сотрудничество» между двумя соседними странами. «Аббас Аракчи подчеркнул решимость нынешней администрации Ирана и впредь развивать и углублять двусторонние связи с Арменией, считая их полезными для обеих стран и необходимыми для устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе», — говорится в заявлении МИД ИРИ.

Кроме того, Аракчи выразил готовность Исламской Республики оказать Армении помощь «в достижении мира, поддержании стабильности и безопасности в регионе». Костанян провел встречи с одним из заместителей Аракчи, Маджидом Тахт-Раванчи, а также со старшими помощниками верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и президента Масуда Пезешкиана. После этих встреч Раванчи написал в Twitter, что Тегеран и Ереван «намерены укреплять связи во многих областях». Параллельно с Костаняном в Иране находился заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, участвовавший в заседании ирано-азербайджанской межправительственной комиссии. Однако Мустафаев не ограничился обсуждением вопросов экономического сотрудничества и провел отдельные двусторонние встречи с президентом Масудом Пезешкианом, секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмедианом и другими официальными лицами.