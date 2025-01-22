Американцы ушли, не сказав ООН ничего

Секретариат ООН пока не получал официального письма от администрации президента США Дональда Трампа с уведомлением о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Пока что мы его (уведомление) формально не получали. Очевидно, что мы в курсе сообщений [о выходе США из ВОЗ], но никаких документов пока не получали», - цитирует ТАСС Фархана.

21 января Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ. Он привел данные, согласно которым во время его президентского срока взносы страны в ВОЗ при населении порядка 350 млн человек составляли $500 млн ежегодно, тогда как Китай при населении более 1,4 млрд человек платил около $39 млн. При этом Трамп заявил, что руководство ВОЗ предлагало США не выходить из этой международной структуры и ограничиться суммой взносов, сопоставимой по размеру с той, что платит КНР.