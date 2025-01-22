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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

В Абхазии Мурадова приговорили к 15 годам

00:14 934

«Верховный суд» Абхазии (отколовшийся от Грузии регион) приговорил Каху Мурадова к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в «государственной измене и незаконном обороте огнестрельного оружия», сообщает The Insider со ссылкой на «генпрокуратуру» региона.

Мурадов ни в ходе предварительного следствия, ни в суде вину не признал.

Мурадова задержали в Сухуми в мае 2024 года. «Служба госбезопасности» Абхазии тогда сообщила, что у Мурадова есть гражданства Грузии и Абхазии. Сообщалось, что Мурадов собирал информацию для «вражеских спецслужб» и контактировал с экс-командирами «так называемого гагрского батальона Госсовета Грузии, членами радикальной националистической группировки «Мхедриони», а также наемниками «Грузинского легиона», участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ». По версии следствия, Мурадов якобы следил за перевозящими бронетехнику поездами, въезжающими в Абхазию со стороны России.

В Грузии информацию о приговоре Мурадову не комментировали.

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