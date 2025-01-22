Если не в НАТО, то вооружить до зубов Украину

«Я понимаю, что вокруг этого [членства Украины в НАТО] в столицах нет большого энтузиазма. Тогда существует второе решение: вооружить украинцев до зубов. Если мы что-то и сделали неверно в 2012 году — это то, что мы не вооружали Украину с 2014 по 2022 год. Позвольте мне напомнить, что в 2017–2018 годах в НАТО шла большая дискуссия, и большинство стран-союзниц сказали «нет» поставкам летального оружия Украине, потому что это могло спровоцировать Россию. И был президент Трамп, который одобрил решение доставить в Украину летальное оружие», — цитирует «Укринформ» Столтенберга.

В то же время Столтенберг считает, что Украину все-таки следовало бы принять в альянс, притом это можно сделать даже без захваченных Россией территорий.

«Я убежден, что лучшие гарантии безопасности для Украины — это статья 5, то есть членство в НАТО. Безусловно, это решать странам НАТО — как далеко может применяться статья 5. У нас была Западная Германия без распространения гарантий на Восточную Германию. У нас было нечто похожее с гарантиями США для Японии — без включения Курильских островов... Поэтому, если у нас есть политическая воля, мы можем распространить статью 5 настолько, насколько захотим, без территорий [Украины], временно оккупированных Россией», — сказал Столтенберг.