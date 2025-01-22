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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Взявший интервью у Зеленского американец собрался к Путину

00:57 354

Американский подкастер Лекс Фридман, который в начале января взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что поедет в Россию, чтобы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом информирует «Медуза».

«Вероятно, об этой войне можно много чего сказать. Я бы сказал, что брал интервью у Зеленского и поеду в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Я осознаю риски, я принимаю риски, и моя цель — просто добиваться мира, вносить свой небольшой вклад в достижение мира», — сказал Фридман в подкасте американского ведущего Джо Рогана.

По мнению Фридмана, с начала войны в 2022 году было три возможности заключить мир. Первая — в марте-апреле 2022 года, когда украинские силы отстояли Киев, вторая — осенью того же года после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, и третья наступила сейчас.

Фридман добавил, что Трамп — тот человек, который может привести обе страны к миру, потому что его уважают мировые лидеры. «Я думаю, что и Зеленский, и Путин боятся Трампа. И это отличная кандидатура, чтобы заключить мир, потому что все они верят, что Трамп может сделать какую-то сумасшедшую фигню», — сказал Фридман.

Фридман не уточнил, когда собирается поехать в Россию и есть ли у него какие-то договоренности относительно интервью. В Кремле слова Фридмана об интервью с Путиным пока не комментировали.

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