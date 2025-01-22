У Вучича большие надежды на «спасителя» Трампа

«Я бы хотел, чтобы это произошло. Но я не уверен, на основании чего и как это может быть возможно. Я не уверен в системе, при которой вы немного нападаете на одних, немного на других, ведете политику принуждения обеих сторон к миру. В конце концов, я боюсь, что ни одна из сторон этого не примет. Россия и Украина - это не маленькие страны, и обе стороны слишком много потеряли, чтобы решения принимались так легко», - заявил Вучич в ходе общения с сербскими журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Но если Трамп этого добьется, то всем нам стоит поставить ему памятник, ведь он спасет всю планету. Поэтому я желаю ему удачи и болею за него, чтобы это случилось. Думаю ли я, что это произойдет? Пусть нам поможет Бог», - заключил глава Сербии.

По данным The Wall Street Journal, Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить войну за 100 дней.