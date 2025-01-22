Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже»
Как бы Трамп ни дезавуировал свои слова о том, что сумеет закончить войну между Россией и Украиной за 24 часа, прежде сказанное поддавливает, вынуждает проявлять активность по теме, ближайшее знакомство с которой показало, что простых и быстрых решений тут нет. Отсюда его нынешний пост в социальной сети Truth Social с призывом к России как можно быстрее заключить сделку, «а то будет хуже».
Из довольно сумбурного текста можно понять несколько вещей. Трамп хорошо относится к русским, и с Путиным всегда был в хороших отношениях, и поэтому как хорошим «клиентам» он предлагает им уникальную услугу: помощь в срочном прекращении войны, от которой российская экономика уже терпит крах. А не примете услугу – введу еще кучу неприятных санкций, «у меня не останется другого выбора».
После вступления Трампа в должность подвис вопрос, как подступиться к переговорам? Речь именно о форме, не содержании. Содержание – это отдельная головная боль. В ходе предвыборной борьбы Дональд Трамп неоднократно говорил, что в войне виноват Байден, который ее допустил, а вот он, как только вернется в Белый дом, ее немедленно закончит. Как способ еще и с этой стороны задеть противника годится, но в случае победы создает проблемы: американская сторона выказывает повышенную заинтересованность в остановке войны, демонстрирует, что ей «больше надо». В любых торгах это не самая сильная позиция.
Другой серьезный, статусный момент: президент США, при всей его заявленной повышенной заинтересованности в начале переговоров, не может первым звонить в Кремль и ставить себя в роль упрашивающего Путина о мире. Но и ждать звонка от русских можно долго. Запустить месседж через социальные сети – отличный выход. Кстати, Владимир Путин, не пользующийся этой медийной возможностью, оказывается значительно более скован в средствах передачи важных дипломатических сообщений.
Разместив в интернете пост с требованием к России немедленно прекратить войну, Трамп занял позицию старшего и более сильного, обладающего властью ставить условия и угрожать неприятностями, и стал ждать ответной реакции. Все уверения в уважении к русским и Путину лично ничуть не умаляют категоричности публичного заявления американского президента. Да, это действительно ультиматум, еще даже до вхождения в обсуждения вопроса по существу.
И это проблема теперь для Кремля. Там надеялись, что, может, удастся внешне выстроить с новой администрацией Белого дома отношения, более-менее напоминающие партнерские, и в их рамках обсудить длинный перечень накопившихся разногласий, что-то выставить на торг, где-то покапризничать и поупорствовать, что-то уступить. Но Трамп сходу занял позицию требовательного доминирования, крайне неуютную для Владимира Путина.
Ведь вся пропагандистская машина уже который год твердит, что российский лидер ведет принципиальную и победную(!) борьбу не с каким-то Киевом, а с самим что ни на есть Вашингтоном. И тут Вашингтон возобновляет давно прерванный диалог на такой жесткой ноте, что утереться и сделать вид, будто так и надо, было бы невыносимо унизительно. А станешь дерзить в ответ – будет, как обещано, еще хуже.
И это еще далеко до момента, когда появится какой-то сколько-нибудь складный план замирения. Российская сторона, возможно, рассматривала вариант обсуждать взаимные планы и претензии до второго пришествия, одновременно тесня Украину, но Трамп требует скорейшего прекращения боевых действий, иначе… Шаг в сторону и – «будет хуже».
Дональд Трамп еще только примеряется к роли «миротворца», и мы свидетели самых первых примерок. И еще не знаем, как он поведет себя, когда ощутит заметное сопротивление оппонента, а оно наверняка последует. Тут-то и пройдет настоящую проверку его разрекламированный талант принуждения к сделке. Все самое главное – и опасное – впереди.