Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже»

Как бы Трамп ни дезавуировал свои слова о том, что сумеет закончить войну между Россией и Украиной за 24 часа, прежде сказанное поддавливает, вынуждает проявлять активность по теме, ближайшее знакомство с которой показало, что простых и быстрых решений тут нет. Отсюда его нынешний пост в социальной сети Truth Social с призывом к России как можно быстрее заключить сделку, «а то будет хуже». Из довольно сумбурного текста можно понять несколько вещей. Трамп хорошо относится к русским, и с Путиным всегда был в хороших отношениях, и поэтому как хорошим «клиентам» он предлагает им уникальную услугу: помощь в срочном прекращении войны, от которой российская экономика уже терпит крах. А не примете услугу – введу еще кучу неприятных санкций, «у меня не останется другого выбора».

После вступления Трампа в должность подвис вопрос, как подступиться к переговорам? Речь именно о форме, не содержании. Содержание – это отдельная головная боль. В ходе предвыборной борьбы Дональд Трамп неоднократно говорил, что в войне виноват Байден, который ее допустил, а вот он, как только вернется в Белый дом, ее немедленно закончит. Как способ еще и с этой стороны задеть противника годится, но в случае победы создает проблемы: американская сторона выказывает повышенную заинтересованность в остановке войны, демонстрирует, что ей «больше надо». В любых торгах это не самая сильная позиция. Другой серьезный, статусный момент: президент США, при всей его заявленной повышенной заинтересованности в начале переговоров, не может первым звонить в Кремль и ставить себя в роль упрашивающего Путина о мире. Но и ждать звонка от русских можно долго. Запустить месседж через социальные сети – отличный выход. Кстати, Владимир Путин, не пользующийся этой медийной возможностью, оказывается значительно более скован в средствах передачи важных дипломатических сообщений. Разместив в интернете пост с требованием к России немедленно прекратить войну, Трамп занял позицию старшего и более сильного, обладающего властью ставить условия и угрожать неприятностями, и стал ждать ответной реакции. Все уверения в уважении к русским и Путину лично ничуть не умаляют категоричности публичного заявления американского президента. Да, это действительно ультиматум, еще даже до вхождения в обсуждения вопроса по существу.