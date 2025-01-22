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Алиев на переговорах с Зеленским

«Не исправился»: решение суда по Гиркину

02:06 434

Одному из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Игорю Гиркину (Стрелкову), отбывающему четырехлетний срок за призывы к экстремизму, отказали в условно-досрочном освобождении.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила его супруга Мирослава Регинская.

По ее словам со ссылкой на адвоката, администрация колонии представила отрицательную характеристику на экс-командира сепаратистов. В документе говорится, что Гиркин состоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию, вину не признает и в содеянном не раскаялся.

«Он не считает труд средством исправления, поддерживает неопределенно настроенную часть осужденных», — говорится в характеристике. Кроме того, администрация колонии отметила нарушения, связанные с хранением Гиркиным в прикроватной тумбочке лекарств, назначенных врачом: «Цель исправления не достигнута. Нет уверенности, что он вновь не совершит преступление».

Сам Гиркин, по словам супруги, не ожидал положительного результата и отказался участвовать в заседании суда.

В январе 2024 года Московский городской суд приговорил Игоря Гиркина к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в «публичных призывах к экстремизму». Основанием для обвинения стали два поста в его телеграм-канале: в одном он предположил возможность сдачи Крыма, а в другом критиковал невыплаты военным. Вину в суде Гиркин не признал.

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