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Дело полковника Гурбанова отправили в суд

Инара Рафикгызы
02:17 247

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу бывшего начальника Шушинского городского отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу полковника Сеймура Гурбанова.

Как стало известно haqqin.az, уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский военный суд. Дело находится в производстве судьи Заура Гаджиева. Подготовительное заседание суда назначено на 24 января.

Отметим, что полковнику Сеймуру Гурбанову предъявлено обвинение статьям 178.2.2 (повторное мошенничество), 311.3.2 (повторное получение взятки) и др. УК Азербайджана. В отношении него решением Бакинского военного суда избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца.

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