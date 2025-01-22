«Если Путин не согласится, Трамп разрушит экономику России»

«Ни при каких обстоятельствах Дональд Трамп не может сдать Украину Путину, поскольку президент США мечтает войти в историю как великий миротворец, а не как капитулянт-неудачник», - сказал в интервью haqqin.az российский политолог Александр Морозов, комментируя последние заявления Трампа о возможных переговорах с Путиным по прекращению войны в Украине. Отметим, что на пресс-конференции в Вашингтоне Дональд Трамп, в частности, заявил, что рассматривает возможности введения новых американских санкций против России, если президент Путин не согласится вести переговоры о прекращении войны в Украине.

«Очевидно, что Трамп предложит Кремлю завершить войну в Украине без всяких условий, - считает российский политолог. - Несомненно, во время поездки в Париж на открытие собора Нотр-Дам Трамп обсудил свои идеи с Зеленским при участии президента Макрона. Президент США считает, что Зеленский согласен на первые шаги в переговорах. Но если Путин в разговоре с Трампом будет настаивать на реализации своего ультиматума от июня 2024 года с четырьмя пунктами, включающими условия, которые не могут принять ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель, переговоры с кремлевским руководителем, скорее всего, сорвутся». Напомним в этой связи условия достижения мира, сформулированные Путиным летом 2024 года - Украина должна полностью вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, заявить об отказе от вступления в НАТО, а также провозгласить нейтральный и безъядерный статус. Помимо этого, российский президент потребовал международное признание аннексии Крыма и четырех областей Украины, а также отмены всех введенных против РФ экономических санкций.