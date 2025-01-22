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Алиев на переговорах с Зеленским

«Если Путин не согласится, Трамп разрушит экономику России»

Александр Морозов комментирует для haqqin.az
Ага Гасымлы, собкор
02:20 575

«Ни при каких обстоятельствах Дональд Трамп не может сдать Украину Путину, поскольку президент США мечтает войти в историю как великий миротворец, а не как капитулянт-неудачник», - сказал в интервью haqqin.az российский политолог Александр Морозов, комментируя последние заявления Трампа о возможных переговорах с Путиным по прекращению войны в Украине.

Отметим, что на пресс-конференции в Вашингтоне Дональд Трамп, в частности, заявил, что рассматривает возможности введения новых американских санкций против России, если президент Путин не согласится вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Cуществует еще один сценарий, в рамках которого Трамп в ответ на несговорчивость Кремля может предпринять резкие шаги в отношения России

«Очевидно, что Трамп предложит Кремлю завершить войну в Украине без всяких условий, - считает российский политолог. - Несомненно, во время поездки в Париж на открытие собора Нотр-Дам Трамп обсудил свои идеи с Зеленским при участии президента Макрона. Президент США считает, что Зеленский согласен на первые шаги в переговорах. Но если Путин в разговоре с Трампом будет настаивать на реализации своего ультиматума от июня 2024 года с четырьмя пунктами, включающими условия, которые не могут принять ни Киев, ни Вашингтон, ни Брюссель, переговоры с кремлевским руководителем, скорее всего, сорвутся».

Напомним в этой связи условия достижения мира, сформулированные Путиным летом 2024 года - Украина должна полностью вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, заявить об отказе от вступления в НАТО, а также провозгласить нейтральный и безъядерный статус.

Помимо этого, российский президент потребовал международное признание аннексии Крыма и четырех областей Украины, а также отмены всех введенных против РФ экономических санкций.

В случае отказа Путина, Трамп может передать Украине крылатые ракеты «Томагавк» с разрешением наносить удары по любым российским военным объектам

Если Россия не согласится на компромисс, то администрация Трампа, по мнению Морозова, прибегнет к мерам усиления санкций против России и другим решениям, способным осложнить Путину дальнейшее ведение войны в Украине.

«Понятно, что президент Путин рассчитывает на истощение сил ВСУ, - говорит Морозов. - Но также понятно, что Трамп не согласится на условия путинского ультиматума, а руководство НАТО и главные страны Евросоюза продолжат помогать Украине. Поэтому Трамп может либо добиться от Путина прекращения огня, скажем, на 60 дней, либо, если общение с Путиным зайдет в тупик, вовсе дистанцироваться от этой войны. Очевидно лишь одно – ни при каких обстоятельствах Дональд Трамп не станет навязывать Киеву принятие ультиматума Путина. Что же касается российского президента, то он не может отказаться от целей СВО в Украине, которые так и не были достигнуты, а потому на предложение президента США прекратить войну, скорее всего, ответит отказом. Но тогда Путин уже не получит от Трампа второго предложения до конца его президентской каденции».

Александр Морозов считает, что существует еще один сценарий, в рамках которого Трамп в ответ на несговорчивость Кремля может предпринять резкие шаги в отношения России.

«Все возможные шаги в этом направлении уже известны, - подчеркнул политолог. — Это переход от режима «ценового потолка» на российскую нефть к нефтяному эмбарго, блокировка российского судоходства в Балтийском и Черном морях, передача Украине крылатых ракет «Томагавк» с разрешением наносить удары по любым российским военным объектам, кроме ядерных, использование возможностей крупнейших американских IT-компаний и спутниковых группировок по блокировке связи в РФ и так далее. Но из того, что Трамп уже сказал, следует, что основной удар будет направлен на разрушение российской экономики, которая, по словам президента, и без того находится в плохом состоянии».

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