Лига чемпионов: «ПСЖ» одержал важнейшую победу над «МанСити»

Если после игр, состоявшихся во вторник, путевку в плей-офф оформили 11 команд, то сейчас таких клубов 18: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Милан», «Аталанта», «Байер», «Астон Вилла», «Монако», «Фейеноорд», «Лилль», «Брест», «Боруссия», «Бавария», «Реал», «Ювентус» и «Селтик».

Осталось определить еще шесть команд. Борьбу за место среди 24-х лучших продолжают девять клубов: ПСВ, «Брюгге», «Бенфика», «ПСЖ», «Спортинг», «Штутгарт», «Манчестер Сити», загребское «Динамо» и «Шахтер».

Места в первой восьмерке гарантировали себе все еще лишь две команды - «Ливерпуль» и «Барселона». Так что и здесь ожидается нешуточная борьба.

Центральным матчем среды была встреча в Париже между «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Обеим командам нужно было побеждать, чтобы иметь приличные шансы на выход в плей-офф перед последним туром. Французы победили со счетом 4:2 и с 10 очками поднялись на 22-е место.