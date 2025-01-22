Лига чемпионов: «ПСЖ» одержал важнейшую победу над «МанСити»
В футбольной Лиге чемпионов завершился 7-й тур.
Если после игр, состоявшихся во вторник, путевку в плей-офф оформили 11 команд, то сейчас таких клубов 18: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Милан», «Аталанта», «Байер», «Астон Вилла», «Монако», «Фейеноорд», «Лилль», «Брест», «Боруссия», «Бавария», «Реал», «Ювентус» и «Селтик».
Осталось определить еще шесть команд. Борьбу за место среди 24-х лучших продолжают девять клубов: ПСВ, «Брюгге», «Бенфика», «ПСЖ», «Спортинг», «Штутгарт», «Манчестер Сити», загребское «Динамо» и «Шахтер».
Места в первой восьмерке гарантировали себе все еще лишь две команды - «Ливерпуль» и «Барселона». Так что и здесь ожидается нешуточная борьба.
Центральным матчем среды была встреча в Париже между «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Обеим командам нужно было побеждать, чтобы иметь приличные шансы на выход в плей-офф перед последним туром. Французы победили со счетом 4:2 и с 10 очками поднялись на 22-е место.
Однако в заключительном туре «ПСЖ» ждет сложный выезд в Штутгарт, у которого тоже 10 очков. Немцы из-за разницы забитых и пропущенных мячей занимают 24-е место. Парижан в этой игре устроит ничья.
«Манчестер Сити» с 8 очками опустился на 25-ю ступень. В 8-м туре англичане будут принимать «Брюгге». Только победа обеспечит «Сити» путевку в плей-офф.
Среди остальных матчей среды стоит выделить крупную победу «Фейеноорда» над «Баварией» - 3:0.
ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 7-го ТУРА
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Все 18 матчей 8-го тура начнутся одновременно - по бакинскому времени в полночь с 29 на 30 января.