Турецкие депутаты снова у Абдуллы Оджалана

Накануне, 22 января делегация курдской партии Dem направилась на переговоры с главным турецким узником, лидером террористической РПК Абдуллой Оджаланом.

Как сообщает haqqin.az, остров Имралы, где содержится Оджалан, посетили депутаты парламента Турции Сирри Сурейя лидер и Первин Булдан.

Переговоры затянулись свыше четырех часов. Депутаты отказались от публичных комментариев.

Напомним, что эта вторая встреча за январь месяц турецких депутатов от курдской партии с Оджаланом. Турецкая общественность полна ожидания чрезвычайного обращения Оджалана к РПК с просьбой сложить оружие.