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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Турецкие депутаты снова у Абдуллы Оджалана

Отдел информации
02:42 271

Накануне, 22 января делегация курдской партии Dem направилась на переговоры с главным турецким узником, лидером террористической РПК Абдуллой Оджаланом.

Как сообщает haqqin.az, остров Имралы, где содержится Оджалан, посетили депутаты парламента Турции Сирри Сурейя лидер и Первин Булдан.

Переговоры затянулись свыше четырех часов. Депутаты отказались от публичных комментариев.

Напомним, что эта вторая встреча за январь месяц турецких депутатов от курдской партии с Оджаланом. Турецкая общественность полна ожидания чрезвычайного обращения Оджалана к РПК с просьбой сложить оружие.

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