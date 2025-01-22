«Это не просто вопрос прекращения войны. Это прежде всего вопрос устранения коренных причин украинского кризиса», - уверяет российский дипломат.

«Так что нам нужно посмотреть на то, что означает «сделка» в понимании президента Трампа. Он не несет ответственности за то, что США делали на Украине с 2014 года, превращая ее в «анти-Россию» и готовя к войне с нами, но в его власти остановить эту вредоносную политику», - утверждает Полянский.

В декабре Трамп призвал к немедленным мирным переговорам по Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет «заключить сделку» и «остановить это безумие». Трамп сказал, что нужно «немедленно прекратить огонь и начать переговоры». Накануне президент США заявил что, если Москва не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран.