В Москве пока не понимают, что такое «сделка» по-трамповски
Москве необходимо изучить условия «сделки» по завершению войны в Украине, которую предлагает президент США Дональд Трамп.
Об этом заявил Reuters первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Это не просто вопрос прекращения войны. Это прежде всего вопрос устранения коренных причин украинского кризиса», - уверяет российский дипломат.
«Так что нам нужно посмотреть на то, что означает «сделка» в понимании президента Трампа. Он не несет ответственности за то, что США делали на Украине с 2014 года, превращая ее в «анти-Россию» и готовя к войне с нами, но в его власти остановить эту вредоносную политику», - утверждает Полянский.
В декабре Трамп призвал к немедленным мирным переговорам по Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский хочет «заключить сделку» и «остановить это безумие». Трамп сказал, что нужно «немедленно прекратить огонь и начать переговоры». Накануне президент США заявил что, если Москва не согласится на сделку по Украине, США введут высокие тарифы и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и ряду других стран.