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Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Президент Сербии: «Украина очень близка к членству в Евросоюзе»

02:53 166

Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов, заявил президент Сербии Александр Вучич после беседы с Владимиром Зеленским на полях полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы говорили о мире на Украине, говорили и о некоторых вещах на европейском пути, которые есть и у нас, и у них. Так что мы нашли некий общий знаменатель... Политически Украина, во всяком случае, что и логично, наверное, ближе всего к членству в ЕС , но мы намного дольше на этом пути", - заявил Вучич в эфире TV Pink в ответ на вопрос, какая страна ближе к вступлению в ЕС.

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Трагедия в одном роскошном отеле
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