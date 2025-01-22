Президент Сербии: «Украина очень близка к членству в Евросоюзе»

Украина ближе всего к членству в ЕС из стран-кандидатов, заявил президент Сербии Александр Вучич после беседы с Владимиром Зеленским на полях полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы говорили о мире на Украине, говорили и о некоторых вещах на европейском пути, которые есть и у нас, и у них. Так что мы нашли некий общий знаменатель... Политически Украина, во всяком случае, что и логично, наверное, ближе всего к членству в ЕС , но мы намного дольше на этом пути", - заявил Вучич в эфире TV Pink в ответ на вопрос, какая страна ближе к вступлению в ЕС.