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Алиев на переговорах с Зеленским

Трамп уволил всех чиновников, которые отвечали за Украину и Иран

02:58 201

Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, сообщает Washington Post.

По данным издания, они отстранены от работы. Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники. Решение оказалось столь внезапным, что лишило возможности некоторых чиновников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их значки прекратили работать.

В результате сотрудники Секретной службы были вынуждены вручную открывать ворота для тех, у кого были деактивированы пропуска. Таким образом администрация президента Дональда Трампа хочет обеспечить соответствие персонала Белого дома приверженности повестке нового президента.

Ранее стало известно, что в Пентагоне уволили всех отвечающих за Украину чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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