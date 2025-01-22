Трамп уволил всех чиновников, которые отвечали за Украину и Иран

Совет национальной безопасности США отправил по домам десятки сотрудников, отвечающих за Украину, Иран и КНДР, сообщает Washington Post.

По данным издания, они отстранены от работы. Им было дано указание вернуться только в том случае, если об этом попросят их начальники. Решение оказалось столь внезапным, что лишило возможности некоторых чиновников физически покинуть комплекс Белого дома, поскольку их значки прекратили работать.

В результате сотрудники Секретной службы были вынуждены вручную открывать ворота для тех, у кого были деактивированы пропуска. Таким образом администрация президента Дональда Трампа хочет обеспечить соответствие персонала Белого дома приверженности повестке нового президента.

Ранее стало известно, что в Пентагоне уволили всех отвечающих за Украину чиновников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».