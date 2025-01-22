Трамп принял решение по хуситам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения «Ансар Аллах» (хуситы), действующего на севере Йемена, иностранной террористической организацией.

В документе, опубликованном Белым домом, отмечается, что хуситы поддерживаются Корпусом стражей исламской революции Ирана и представляют угрозу для американцев и региональной стабильности.

Дональд Трамп поручил госсекретарю США представить доклад о процессе признания хуситов террористической организацией в течение 30 дней. После этого будут предприняты меры для окончательного решения вопроса. Указ также требует проверки партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) на предмет возможных связей с хуситами.

В указе говорится, что с 2023 года хуситы неоднократно обстреливали американские военные корабли в Красном море. С 2014 года они ведут борьбу против правительства Йемена, захватив значительные территории страны. Хуситы также совершали атаки на гражданские объекты в Саудовской Аравии и удары по аэропортам ОАЭ, а в 2023 году выпустили более 300 снарядов по Израилю, следует из документа.