USD 1.7000
EUR 1.7708
RUB 1.7061
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Трамп принял решение по хуситам

03:10 94

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения «Ансар Аллах» (хуситы), действующего на севере Йемена, иностранной террористической организацией.

В документе, опубликованном Белым домом, отмечается, что хуситы поддерживаются Корпусом стражей исламской революции Ирана и представляют угрозу для американцев и региональной стабильности.

Дональд Трамп поручил госсекретарю США представить доклад о процессе признания хуситов террористической организацией в течение 30 дней. После этого будут предприняты меры для окончательного решения вопроса. Указ также требует проверки партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) на предмет возможных связей с хуситами.

В указе говорится, что с 2023 года хуситы неоднократно обстреливали американские военные корабли в Красном море. С 2014 года они ведут борьбу против правительства Йемена, захватив значительные территории страны. Хуситы также совершали атаки на гражданские объекты в Саудовской Аравии и удары по аэропортам ОАЭ, а в 2023 году выпустили более 300 снарядов по Израилю, следует из документа.

В Москве пока не понимают, что такое «сделка» по-трамповски
В Москве пока не понимают, что такое «сделка» по-трамповски
02:46 353
Турецкие депутаты снова у Абдуллы Оджалана
Турецкие депутаты снова у Абдуллы Оджалана
02:42 273
«Если Путин не согласится, Трамп разрушит экономику России»
«Если Путин не согласится, Трамп разрушит экономику России» Александр Морозов комментирует для haqqin.az
02:20 579
На что намекает Иран Еревану, и что говорит Баку?
На что намекает Иран Еревану, и что говорит Баку? наш комментарий
22 января 2025, 23:50 2802
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес горячая тема
22 января 2025, 18:29 7063
После пожара с многочисленными жертвами в Турции решили снести злополучный отель
После пожара с многочисленными жертвами в Турции решили снести злополучный отель фото; видео; обновлено 00:25
00:25 7774
Трагедия в одном роскошном отеле
Трагедия в одном роскошном отеле наши подробности
22 января 2025, 23:17 3094
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота война миров
22 января 2025, 16:59 5145
Ультимативное условие Зеленского
Ультимативное условие Зеленского
22 января 2025, 23:30 3705
Ультиматум Трампа Путину
Ультиматум Трампа Путину новость дополнена
22 января 2025, 20:09 9459
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу Ему объявили благодарность
22 января 2025, 23:07 3061

ЭТО ВАЖНО

В Москве пока не понимают, что такое «сделка» по-трамповски
В Москве пока не понимают, что такое «сделка» по-трамповски
02:46 353
Турецкие депутаты снова у Абдуллы Оджалана
Турецкие депутаты снова у Абдуллы Оджалана
02:42 273
«Если Путин не согласится, Трамп разрушит экономику России»
«Если Путин не согласится, Трамп разрушит экономику России» Александр Морозов комментирует для haqqin.az
02:20 579
На что намекает Иран Еревану, и что говорит Баку?
На что намекает Иран Еревану, и что говорит Баку? наш комментарий
22 января 2025, 23:50 2802
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес
Если это у Трампа получится – его рейтинг вырастет до небес горячая тема
22 января 2025, 18:29 7063
После пожара с многочисленными жертвами в Турции решили снести злополучный отель
После пожара с многочисленными жертвами в Турции решили снести злополучный отель фото; видео; обновлено 00:25
00:25 7774
Трагедия в одном роскошном отеле
Трагедия в одном роскошном отеле наши подробности
22 января 2025, 23:17 3094
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота
Тяжело тащить из болота диктатора-бегемота война миров
22 января 2025, 16:59 5145
Ультимативное условие Зеленского
Ультимативное условие Зеленского
22 января 2025, 23:30 3705
Ультиматум Трампа Путину
Ультиматум Трампа Путину новость дополнена
22 января 2025, 20:09 9459
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу
На матче Лиги чемпионов азербайджанский полицейский нашел 10 тысяч и вернул владельцу Ему объявили благодарность
22 января 2025, 23:07 3061
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться