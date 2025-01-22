Прошла любовь, увял и Тартус

Новые власти Сирии разорвали соглашение с компанией «Стройтрансгаз» об инвестициях в порт Тартуса, где находится единственная зарубежная база ВМФ России. Как ни пыталась Москва сохранить за собой сирийский Тартус, ничего не вышло. Российская сторона что только в обмен не предлагала – и пшеницу, и горючее, и оружие со своих баз, и все по бросовым ценам, а то и вовсе даром, в качестве гуманитарной помощи – Дамаск остался непреклонен. К тому же на днях вообще заявил, что и российские товары ему не нужны.

Напомню, что в апреле 2019 года правительство России заключило соглашение с экс-президентом Сирии Башаром Асадом об аренде порта Тартус на 49 лет. Тогда же был подписан инвестиционный контракт со «Стройтрансгазом», по условиям которого Москва обещала вложить в модернизацию гавани свыше $500 млн в следующие четыре года. Сколько в итоге инвестировали российские власти неизвестно до сих пор, с недавнего времени вся российская статистика по Сирии засекречена. Но то, что инвестиционную программу российские власти сорвали, совершенно очевидно, что становится понятно из анализа данных сирийской таможни. По итогам контракта со «Стройтрансгазом» производительность порта должна была увеличиться с 4 до 38 миллионов тонн в год. В реальности же она составляет 12 миллионов, более чем в три раза меньше от запланированного. Обещать, не выполнить и кинуть – стандартная практика Кремля в отношении «дружественных» стран. Зато разговоров о «помощи» и «борьбе с неоколониализмом» вагон и маленькая тележка. Хотя повседневная практика российской внешней политики мало чем отличается от неоколониальных замашек по беззастенчивому использованию местных ресурсов и инфраструктурных возможностей. Взять по максимуму и заплатить за это сущие копейки, да и то большей частью напрямую в карманы чиновников действующего режима, – это в порядке вещей.

А российские СМИ потом напишут, что это такая «благодарность сирийского народа». Хотя в самой Сирии все прекрасно понимают, считать там умеют. И делают выводы. И дело даже не в том, что возникший недавно неформальный «международный комитет по Сирии» в составе европейских и арабских государств достаточно четко дал понять правительству аш-Шараа, что присутствие российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме неприемлемо и что внешнеэкономические связи Дамаска с Москвой должны быть свернуты. Это вполне логичное требование. Которое, замечу, не встретило сопротивление Дамаска, поскольку те, кто его выдвинул, сумели сделать новому сирийскому руководству выгодное предложение, от которого оно просто не сумело отказаться. Турецкие и саудовские товары сейчас широким потоком хлынули в Сирию. Будут и поставки энергоносителей, и инвестиции, причем не гипотетические, а вполне реальные.