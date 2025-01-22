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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Куда делся министр обороны Армении?

10:08 2819

В Минобороны Армении курсируют слухи об уходе главы ведомства Сурена Папикяна, пишут армянские СМИ.

Слухи усилились после того, как вчерашнее заседание коллегии министерства провел вместо Папикяна его первый заместитель, глава Генштаба Эдвард Асрян.

Ранее сообщалось, что Папикян имел «неприятный разговор» с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Поводом стала информация о том, что министр обороны получил от индийской стороны огромный откат (почти 100 млн долларов) за контракт на поставку ракетного вооружения.

Вслед за этим стало известно, что индийская сторона отказала представителям Армении в организации встречи премьер-министра Пашиняна с его индийским коллегой Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС. В Индии, как пишут армянские СМИ, крайне недовольны вырывающимся из-под ковра скандалом с огромными «откатами» при заключении контракта на поставку в Армению ракетных вооружений.

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