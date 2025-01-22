Россияне массово скупают недвижимость в Турции

Россияне вновь стали крупнейшими иностранными покупателями недвижимости в Турции по итогам 2024 года, несмотря на значительное сокращение числа приобретенных объектов. Это следует из данных Института статистики Турции (TUIK).

По информации TUIK, за 2024 год россияне приобрели 4 867 объектов недвижимости, заняв первое место среди иностранных покупателей. На втором месте расположились граждане Ирана, купившие 2 166 объектов, а замыкают тройку лидеров украинцы с 1 631 сделкой.

Россияне удерживают лидерство на рынке недвижимости Турции уже третий год подряд. Однако их активность заметно снизилась: в 2023 году они приобрели свыше 10,5 тысячи объектов, а в 2022-м, на фоне начала войны в Украине и объявления мобилизации, — рекордные 16,3 тысячи (24% от всех покупок недвижимости иностранцами в течение года). Для сравнения: в 2021 году россияне купили 5,4 тысячи домов и квартир в Турции.

В конце 2023 года Турция увеличила минимальную стоимость недвижимости, необходимую для получения вида на жительство (ВНЖ), до 200 тысяч долларов. Ранее минимальная сумма составляла 50 тысяч долларов для небольших городов и 75 тысяч для мегаполисов.

По словам управляющего партнера Intermark Global Ирины Мошевой, ужесточение правил получения ВНЖ снизило привлекательность Турции для россиян. «Дополнительные ограничения для иностранных покупателей и сложные условия получения иммиграционного статуса способствуют ослаблению интереса», — отметила эксперт в комментарии для РБК.