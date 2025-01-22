USD 1.7000
EUR 1.7700
RUB 1.7128
Подписаться на уведомления
Алиев на переговорах с Зеленским
Новость дня
Алиев на переговорах с Зеленским

Россиянам запретили получать чешское гражданство

10:17 1334

Сенат Чехии утвердил закон, который фактически запрещает россиянам получать гражданство этой страны, пишет «Радио Свобода». Закон под названием Lex Ukraine касается в основном продления временной защиты украинских беженцев, положения о паспортах для россиян внесены туда как поправки.

В соответствии с новым законом, подчеркивает «Радио Свобода», заявки на получение чешского гражданства будут рассматриваться только после окончания российско-украинской войны. Также закон требует от граждан России в обязательном порядке отказаться от российского паспорта, прежде чем получить чешский. Все уже поданные на гражданство заявки будут заморожены.

Исключения будут сделаны для несовершеннолетних, просителей убежища и противников Кремля. Как россиянам, претендующим на гражданство, нужно будет доказывать свою принадлежность к диссидентам, неясно.

Закон также вносит в законодательство Чехии уголовную ответственность за «несанкционированное сотрудничество с иностранным государством». Оппозиция критиковала этот пункт, указывая, что он может быть использован для политического преследования.

После обсуждений в Сенате закон поддержал лишь 21 из 73 сенаторов — но так как несогласные сенаторы не внесли своих собственных поправок, такой документ считается одобренным. Для окончательного вступления в силу закон должен подписать президент, но это, вероятно, будет формальностью, так как раньше он уже говорил, что не возражает против принятия документа.

Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
12:49 65
Сборная Азербайджана на мировых соревнованиях по снежному поло!
Сборная Азербайджана на мировых соревнованиях по снежному поло! видео
11:33 752
В Тегеране критикуют пакт Путина и Пезешкиана о газопроводе через Азербайджан
В Тегеране критикуют пакт Путина и Пезешкиана о газопроводе через Азербайджан наш обзор
10:57 2788
На что намекает Иран Еревану, и что говорит Баку?
На что намекает Иран Еревану, и что говорит Баку? наш комментарий
22 января 2025, 23:50 8082
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема
09:31 3753
Трагедия в одном роскошном отеле
Трагедия в одном роскошном отеле наши подробности
22 января 2025, 23:17 7698
Куда делся министр обороны Армении?
Куда делся министр обороны Армении?
10:08 2820
Семь дней без Зарифы Хамзаевой
Семь дней без Зарифы Хамзаевой портрет с черной лентой
09:20 5159
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже»
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже» главная тема
02:02 8297
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу о наших бедах
22 января 2025, 19:05 8895
В Москве пока не понимают, что такое «сделка» по-трамповски
В Москве пока не понимают, что такое «сделка» по-трамповски
02:46 5452

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
12:49 65
Сборная Азербайджана на мировых соревнованиях по снежному поло!
Сборная Азербайджана на мировых соревнованиях по снежному поло! видео
11:33 752
В Тегеране критикуют пакт Путина и Пезешкиана о газопроводе через Азербайджан
В Тегеране критикуют пакт Путина и Пезешкиана о газопроводе через Азербайджан наш обзор
10:57 2788
На что намекает Иран Еревану, и что говорит Баку?
На что намекает Иран Еревану, и что говорит Баку? наш комментарий
22 января 2025, 23:50 8082
Прошла любовь, увял и Тартус
Прошла любовь, увял и Тартус горячая тема
09:31 3753
Трагедия в одном роскошном отеле
Трагедия в одном роскошном отеле наши подробности
22 января 2025, 23:17 7698
Куда делся министр обороны Армении?
Куда делся министр обороны Армении?
10:08 2820
Семь дней без Зарифы Хамзаевой
Семь дней без Зарифы Хамзаевой портрет с черной лентой
09:20 5159
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже»
Трамп Путину: «Не нравится? А будет хуже» главная тема
02:02 8297
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу
В Баку разрушают уникальный архитектурный ансамбль… Досталось и Ростроповичу о наших бедах
22 января 2025, 19:05 8895
В Москве пока не понимают, что такое «сделка» по-трамповски
В Москве пока не понимают, что такое «сделка» по-трамповски
02:46 5452
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться