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Алиев на переговорах с Зеленским

Зурабишвили рассказала, почему не помиловала Саакашвили

10:43 2462

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помиловала Михаила Саакашвили из-за угрозы вынесения новых приговоров.

«Что касается Саакашвили, я думаю, все знают мою позицию, которую я высказывала много раз. Плюс тот факт, что не было законной возможности помиловать без того, чтобы «Грузинская мечта» вынесла новый приговор до его освобождения», — заявила Зурабишвили на конференции, организованной Американским предпринимательским институтом в США.

По ее словам, для освобождения из тюрьмы требуется 48 часов, но в случае с Саакашвили существовала угроза вынесения еще трех новых приговоров. «Он выйдет из тюрьмы только когда «Грузинская мечта» уйдет из власти. Такова реальность», — добавила она.

В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, где был задержан и обвинен в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года его перевели в частную клинику «Вивамед» в Тбилиси из-за ухудшения состояния здоровья, где он находится до сих пор.

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