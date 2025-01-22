Зурабишвили рассказала, почему не помиловала Саакашвили

«Что касается Саакашвили, я думаю, все знают мою позицию, которую я высказывала много раз. Плюс тот факт, что не было законной возможности помиловать без того, чтобы «Грузинская мечта» вынесла новый приговор до его освобождения», — заявила Зурабишвили на конференции, организованной Американским предпринимательским институтом в США.

По ее словам, для освобождения из тюрьмы требуется 48 часов, но в случае с Саакашвили существовала угроза вынесения еще трех новых приговоров. «Он выйдет из тюрьмы только когда «Грузинская мечта» уйдет из власти. Такова реальность», — добавила она.

В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, где был задержан и обвинен в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года его перевели в частную клинику «Вивамед» в Тбилиси из-за ухудшения состояния здоровья, где он находится до сих пор.