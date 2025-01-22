В Тегеране критикуют пакт Путина и Пезешкиана о газопроводе через Азербайджан

Объявленное 17 января в Москве соглашение о строительстве газопровода из России в Иран через территорию Азербайджана подверглось в Тегеране жесткой критике. Даже официальная газета Jahan-e Sanat, специализирующаяся на экономических темах, назвала его «странным». Как уже сообщалось, после переговоров в Москве президента Ирана Масуда Пезешкиана с Владимиром Путиным было объявлено о соглашении по транспортировке российского газа в Иран через территорию Азербайджана.

Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что на первом этапе ежегодно планируется транспортировка двух миллиардов кубометров газа, и сейчас стороны обсуждают вопросы ценообразования. А по словам президента Путина, в перспективе объем поставок по этому маршруту может дойти до 55 миллиардов кубометров в год. В то же время азербайджанская сторона от комментариев по этому поводу воздерживается. Напомним читателям haqqin.az, что меморандум о транспортировке российского газа в Иран был подписан компаниями «Газпром» и NIGC (Национальная газовая компания Ирана) еще в июне 2024 года. Однако в документе не указывалось, по какому маршруту будет осуществляться транспортировка. Тогда эксперты предполагали, что подача газа пойдет либо через Центральную Азию, либо через территорию Азербайджана. Несмотря на то что Иран обладает вторыми в мире по величине запасами природного газа, эта страна уже давно живет в тисках энергетического кризиса. Дело в том, что основные газовые месторождения находятся на юге страны, а северные регионы Ирана из-за ограниченной и устаревшей инфраструктуры постоянно ощущают нехватку «голубого топлива». Предполагается, что часть российского газа будет использоваться в северных провинциях ИРИ для удовлетворения внутреннего спроса, а остальной объем будет перенаправлен в Европу через Турцию.

Сторонники соглашения в Иране считают, что транспортировка российского газа может укрепить статус исламской республики как регионального транзитного узла энергоресурсов. Что, в свою очередь, могло бы усилить геополитическое влияние Тегерана и укрепить его позиции на мировых энергетических рынках. И вдруг неожиданно для многих газета Jahan-e Sanat публикует статью под заголовком «Странная проблема с экспортом российского газа», в которой эксперты называют московское соглашение «одной из худших сделок для Тегерана». В этой публикации авторитетные иранские аналитики задаются вопросом, почему исламская республика с ее фантастическими запасами природного газа решила покупать российское «голубое топливо» вместо того, чтобы наращивать собственные добычу и экспорт. «Признали ли власти Ирана, что иранский газ никогда не будет извлечен из морей и пустынь, чтобы его можно было продать Индии или другим странам? – пишут авторы публикации в Jahan-e Sanat. - Обоснована ли сделка и решение Ирана… продавать газ соперника ради незначительной прибыли?» Газета также обвиняет в неоднократных нарушениях инвестиционных обязательств Россию и компанию «Газпром», которые, вместо того чтобы вкладывать в иранскую газовую отрасль, якобы пытаются вытеснить исламскую республику с мирового газового рынка. Подконтрольное властям экономическое издание Tejarat News также подвергло критике московское соглашение, назвав его «доказательством зависимости Ирана от российского газа для удовлетворения внутреннего спроса».