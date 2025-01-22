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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Cабирабадцам рассказали о патриотизме и отправили в армию

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10:59 1467

В Сабирабадском районе прошли мероприятия, организованные Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу. Одним из центральных событий стала торжественная церемония отправления призывников на срочную военную службу, которая прошла в районном отделении Госслужбы. В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Сабирабадского района Сирагаддин Джаббаров, руководство Госслужбы, а также родители и другие приглашенные гости. Призывники, отправляясь на службу, пообещали с честью служить Родине.

Затем при поддержке Исполнительной власти Сабирабадского района в Культурном центре состоялась встреча с молодежью на тему «Патриотическая азербайджанская молодежь – Здоровая молодежь, здоровое будущее». В своем выступлении Сирагаддин Джаббаров подчеркнул важность таких мероприятий для укрепления чувства патриотизма среди молодежи.

Подполковник Физули Исмаилов, начальник Управления допризывной подготовки Госслужбы, рассказал о важности патриотизма молодежи во время войны, о сохранении физического и психологического здоровья призывников, которые в будущем станут солдатами, а также о пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи, способствующей избавлению от вредных привычек.

Начальник отдела по работе с общественностью и международным связям Госслужбы Парвиз Садраддинов дал рекомендации молодым людям, готовящимся к поступлению в высшие учебные заведения, и рассказал о возможностях обучения за рубежом.

Также полковник Хабиб Алиев, начальник Сабирабадского районного отдела Госслужбы, подробно объяснил вопросы первичного воинского учета, медицинского освидетельствования, прав и обязанностей призывников, а также ответил на вопросы участников мероприятия.

На встрече также выступили участники Отечественной войны и семьи шехидов, поделившись своими воспоминаниями и впечатлениями.

Стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся в различных регионах страны и продолжат организовываться в ближайшие месяцы.

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