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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Россия выстрелила ракетой по жилому дому

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11:16 1423

Рано утром 23 января российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщил глава областной администрации Иван Федоров. «Враг снова бьет по городу. Минимум четыре взрыва прогремело в Запорожье… Есть предварительная информация о людях под завалами», — написал Федоров в телеграм-канале.

Позднее он уточнил, что в результате российской атаки погиб 47-летний местный житель, еще 24 человека получили ранения, в том числе двухмесячный ребенок. Среди пострадавших — четверо сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они, по данным Федорова, находятся в тяжелом состоянии. Глава областной администрации также выложил фотографию полуразрушенного дома, в который попала ракета.

В общей сложности за последние сутки российская армия нанесла 361 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области, отметил Федоров. Помимо Запорожья, под ударами оказались Темировка, Новоданиловка и Малая Токмачка.

Также по населенным пунктам региона было запущено 188 беспилотников. Накануне, 22 января, в результате атаки России по Запорожью в одном из районов города начался пожар. Местные власти не уточнили, какой объект пострадал. До этого российская армия обстреляла город утром 18 января. Тогда погиб один человек, ранения получили 10. Были повреждены инфраструктура, жилые дома и магазины.

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