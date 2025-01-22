Сборная Азербайджана на мировых соревнованиях по снежному поло!

24-26 января в швейцарском Санкт-Морице стартует 40-й Кубок мира по cнежному поло. Азербайджан на соревнованиях представляет команда Land of Fire.

Команда Land of Fire, в очередной раз принявшая участие в соревнованиях при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Федерации конного спорта Азербайджана, дважды - в 2022 и 2023 годах - выиграла чемпионат мира по снежному поло в Санкт-Морице.

Во время соревнований при организации Фонда Гейдара Алиева также будет действовать павильон Азербайджана.

Участники смогут ознакомиться с фотоматериалами и видеоматериалами из издания Фонда Гейдара Алиева «Азербайджан. В мире природы», а также с различными выставками, посвященными древней игре чёвкян.

В павильоне будут представлены различные национальные бренды Азербайджана — кондитерские изделия компании Xurcun, продукция, которая сохраняет историю древнего виноградарства и виноделия, от Meysəri, а также товары брендов MEYVİ и I Love Baku.

Государственное агентство туризма организует для гостей виртуальное путешествие по достопримечательностям Азербайджана, а AzerGold презентует золотые и серебряные монеты.