ЕС ждет нападения России

Россия может уже в 2028 году начать военную агрессию против одной из стран Европейского союза, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. "Многие из наших национальных разведывательных служб предоставляют нам данные о том, что Россия может проверить нашу готовность к обороне через 3-5 лет", - заявила Каллас в среду, 22 января, выступая на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (ЕDА) в Брюсселе.

Деталей вероятных планов агрессии Кремля она не сообщила. Вместе с тем Каллас предположила, что Европа выигрывает время, пока Украина обороняется от российского вторжения. Поэтому первоочередной задачей ЕС остается дальнейшая военная помощь Киеву. "Нет никаких сомнений в том, что мы можем сделать больше, чтобы помочь Украине. С нашей помощью она может выиграть войну", - уверена она.

Глава дипломатии ЕС призвала страны Европейского союза увеличить инвестиции в оборону, и при этом не только тратить деньги на предотвращение войны, но и готовиться к ней. Новый президент США Дональд Трамп прав, когда говорит, что расходы европейцев на оборону недостаточны, подчеркнула глава европейской дипломатии.

По словам Каи Каллас, Москва сейчас тратит на военные цели почти в пять раз больше бюджетных средств, чем Брюссель: в 2024 году оборонные расходы стран ЕС составили в среднем 1,9 процента ВВП, тогда как у России этот показатель достиг 9 процентов.

"Неспособность Европы инвестировать в свой военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору", - подчеркнула Кая Каллас. По ее словам, президент РФ Владимир Путин "говорит только на языке силы", а "слабость провоцирует его". "Говорят, что я занимаю позицию "ястреба" в отношении России. Но я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь", - добавила Каллас.

Одновременно она сообщила, что в настоящее время ведется работа над 16-м пакетом санкций против России. Говоря о поддержке Украины, Кая Каллас указала, что военная помощь ЕС этой стране на данный момент составила почти 50 млрд евро. Кроме того, до конца февраля текущего года подготовку в странах Евросоюза пройдут в общей сложности 75 тысяч украинских солдат и офицеров.