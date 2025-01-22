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Алиев на переговорах с Зеленским

В AzerGold состоялась встреча с делегацией МИД Турции

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11:55 369

22 января председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов встретился с находящейся с визитом в Баку делегацией во главе с начальником Главного управления Западной и Центральной Африки Министерства иностранных дел Турции Шебнемом Дженком.

На встрече, организованной с целью обсуждения возможностей совместного сотрудничества между ЗАО AzerGold и государственными и частными горнодобывающими компаниями Турции на африканском континенте, Закир Ибрагимов рассказал о достижениях AzerGold по сферам деятельности, стратегических планах Акционерного Общества и работе, проводимой в направлении развития горнодобывающего сектора.

Отметив, что AzerGold имеет успешный опыт сотрудничества с соответствующими государственными структурами Турции, а также с частными компаниями, председатель Правления отметил, что реализация горнодобывающих проектов в странах Африки и Средней Азии входит в стратегические планы ЗАО, и было подчеркнуто что в данном направлении были проведены многочисленные официальные и деловые встречи с соответствующими структурами таких африканских стран как Кения, Республика Конго, Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау.

Закир Ибрагимов отметил, что ЗАО также заинтересовано в реализации совместных проектов с турецкими компаниями на богатом минеральными ресурсами африканском континенте, положительно относится к установлению совместного сотрудничества в области геологоразведки и добычи цветных и черных металлов.

Отметив, что Турция осуществляет деятельность в горнодобывающей отрасли в Сенегале, Либерии, Алжире, Нигере и других странах, Шебнем Дженк отметила, что, учитывая потенциал африканских стран, развивающиеся по восходящей линии во всех областях турецко-азербайджанские отношения, установления нового сотрудничества на указанном континете также будет полезна, она выразила уверенность что благодаря этому сотрудничеству как Турции и Азербайджана, так и африканские страны получать выгоду.

По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении консультаций между ЗАО AzerGold и государственными и частными компаниями Турции для определения конкретных направлений сотрудничества с целью реализации совместных проектов на африканском континенте.

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