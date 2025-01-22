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Пощечина Трампа Европе. Чем ответит Китай?

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Дмитрий Рой, автор haqqin.az
11:53 1564

В США в присутствии новоизбранного президента Трампа запустили программу стоимостью в полтриллиона долларов, призванную обеспечить первенство Вашингтона в разработках искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект еще в состоянии младенчества. О нем много говорят, но по большому счету мало кто понимает, что это за «младенец» и во что он вырастет, дискуссии о нем постоянны. Пока ясно одно – за ним будущее. И Дональд Трамп выстрелил из стартового пистолета, дав начало гонке за лидерство в его разработке.

По замыслу американского президента и представителей big-tech компаний, финансировавших его приход к власти, именно американские стандарты в создании и функционировании нейросетей должны стать основными и единственными.

Инициативу Дональда Трампа в Европе оценили в следующих выражениях: «Это больше, чем тревожный звонок, это пощечина»

А тот, кто сумеет создать и распространить свой стандарт на максимально возможном пространстве - тот по большому счету в дальнейшем и будет контролировать этот глобальный рынок. Поставив потенциальных конкурентов в заведомо проигрышную позицию «вечно догоняющих».

Для чего и создается мегакорпорация Stargate, в которую войдут: OpenAI — американская исследовательская организация в области искусственного интеллекта, разработчик ChatGPT; Oracle — один из крупнейших операторов дата-центров в США; SoftBank — японская транснациональная инвестиционная холдинговая компания, наиболее известная инвестициями в технологические компании и стартапы. И MGX — инвестиционная компания из Объединенных Арабских Эмиратов, специализирующаяся на искусственном интеллекте и передовых технологиях.

На первом этапе будет выделено $100 миллиардов, которые пойдут на строительство гигантского дата-центра в Техасе. Этих средств хватило бы на три Манхэттенских проекта по разработке ядерной бомбы. Причем отсылка именно к Манхэттенскому проекту далеко не случайна.

Искусственный интеллект еще в состоянии младенчества. О нем много говорят, но по большому счету мало кто понимает, что это за «младенец» и во что он вырастет, дискуссии о нем постоянны. Пока ясно одно – за ним будущее

Вот что некоторое время назад говорил Алекс Карп, директор компании Palantir, одного их самых успешных стартапов в области ИИ: «Лидерство в искусственном интеллекте вполне можно сравнить с монополией на обладание ядерной бомбой, в том смысле, что доминирование США в будущем будет основано на способности обрабатывать большие данные так же, как когда оно базировалось на ядерном оружии, пока его у американцев не украли».

И далее: «Сейчас это очень сложно разглядеть, потому что это только начальные эксперименты. Большие языковые модели неправильно применяются и по сути являются просто исследовательскими проектами. Но если вы поднялись на необходимый уровень реализации, вы можете действительно в считанные дни трансформировать свой бизнес».

Кстати, о планах по созданию Stargate уже весьма скептически высказался Илон Маск: ««У них на самом деле нет денег. SoftBank обеспечил менее 10 миллиардов долларов. У меня есть на это достоверные сведения». Но здесь следует понимать, что Маск не против самой идеи – у него есть определенные сомнения в платежеспособности партнеров.

Кроме того, он не в ладах с Сэмом Альтманом, соучредителем OpenAI, которого неоднократно называл «хитрым Сэмом». Впрочем, Альтман не оставался в долгу и называл публично Маска «хулиганом и фантазером». Так что это не принципиальные разногласия по концепции Stargate, а личное. Которое непременно отступит, как только наметятся совместные бизнес-интересы.

Что скрывается за скептицизмом Маска?

Иными словами, особого внимания на это обращать не стоит, семейные разборки, не более. Гораздо серьезнее то, что инициативу Дональда Трампа в Европе оценили в следующих выражениях: «Это больше, чем тревожный звонок, это пощечина».

Потому как инвестиции, которые может выделить на гонку в данной сфере Евросоюз, «на несколько порядков ниже тех, о которых только что было объявлено в США». А еще нет компаний, сопоставимых по потенциалу с американскими гигантами big-tech. И нет достаточного количества энергоресурсов, необходимых для работ такого масштаба, а ИИ – вещь весьма энергозатратная, и это еще мягко сказано. Словом, инициатива Трампа росчерком пера отправляет ЕС в аутсайдеры, и шансы исправить эту ситуацию для европейцев пока совершенно не просматриваются.

Другое дело Китай, который на днях объявил о запуске системы ИИ Deepseek, которая по всем параметрам бьет модели OpenAI. Которая, во-первых, имеет фантастически низкую стоимость – всего 3% от американской модели. А во-вторых, выпускается с открытым кодом, то есть ее можно запускать и использовать без лицензионных отчислений.

Уже понятно, что основная гонка в сфере ИИ развернется между США и Китаем. Именно они и будут делить эту сферу. Что до остальных, то «чужие здесь не ходят». Конкурентная борьба между ними будет долгой и упорной. Но, как говорится, «иногда давление создает алмазы». Какие – мы еще успеем увидеть.

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