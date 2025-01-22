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Алиев на переговорах с Зеленским

Протесты в Армении

11:58 1202

Перед зданием правительства Армении 23 января началась акция протеста представителей хозяйствующих субъектов, недовольных повышением ставки налога с оборота с 5% до 10%.

Представитель одного из хозяйствующих субъектов заявил журналистам, что это изменение, вступившее в силу с 1 января, увеличило их налоговую нагрузку в несколько раз, в результате чего они могут столкнуться с серьезными проблемами и даже свернуть свою деятельность.

По его оценке, такими темпами малый и средний бизнес в Армении закроются. Он пояснил, что продает использованные товары и не может предоставить какие-либо документы, тем более декларацию. Это изменение, по мнению участника акции, коррупционный риск, поскольку сотрудники налоговой службы могут оштрафовать его в любой момент.

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