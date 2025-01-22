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Трамп может потребовать отправить украинскую молодежь на фронт

12:07 680

Президент США Дональд Трамп может использовать «кнут и пряник» как для Киева, так и для Москвы, чтобы прекратить войну в Украине. Об этом пишет газета The Times.

«Ни Украина, ни Россия не намерены сдаваться. Трампу придется искусно применять «кнут и пряник», чтобы добиться мира», — говорится в статье.

При этом, говоря о «кнуте», аналитики издания имеют в виду ввод вторичных санкций против России и стран, которые торгуют с Москвой, включая Индию и Китай. Также в статье указывается, что Трамп может «наводнить мировые рынки природным газом и нефтью из США, чтобы обрушить доходы России». Несмотря на это, в статье уточняется, что не ясны последствия ведения такой политики Трампом.

Что касается Украины, то здесь Трамп, скорее всего, потребует расширить призыв на мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, пишет The Times. В обмен на это американский лидер может начать новые поставки оружия. Также Трамп может давить на Киев в вопросе территориальных уступок.

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