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Алиев на переговорах с Зеленским
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Алиев на переговорах с Зеленским

Поток возможностей от Kontakt

Покупай со скидкой до 50%, раздели оплату на срок до 24 месяцев
12:21 287

Возможности, которые вы искали, уже стучаться в ваши двери! В последние дни января Kontakt радует своих клиентов скидками до 50% при наличной покупке и говорит: «Возможность пришла к тебе».

Кампания также меняет ваше представление о покупке в кредит: теперь вы можете оплатить скидочную стоимость желаемого товара частями до 24 месяцев без первичного взноса и процентов.

Эта кампания может поменять не только ваши представления о выгодной покупке, но и вашу жизнь, привычки и даже ваше жилье. Потому что она предлагает любые товары и возможности на ваш вкус – смартфоныноутбукинаушникисмарт-часытелевизорыбытовую техникупосудудомашний текстиль и мебель.

Давайте же вместе ознакомимся с тем, что вы можете приобрести до 30 января

Возможности выше крыши. Так что, не стоит ждать – пора действовать! Чтобы вовремя оценить возможности, которые сами пришли к вам, можете посетить ближайший к вам магазин Kontakt или сайт kontakt.az.

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