Поток возможностей от Kontakt

Возможности, которые вы искали, уже стучаться в ваши двери! В последние дни января Kontakt радует своих клиентов скидками до 50% при наличной покупке и говорит: «Возможность пришла к тебе».

Кампания также меняет ваше представление о покупке в кредит: теперь вы можете оплатить скидочную стоимость желаемого товара частями до 24 месяцев без первичного взноса и процентов.

Эта кампания может поменять не только ваши представления о выгодной покупке, но и вашу жизнь, привычки и даже ваше жилье. Потому что она предлагает любые товары и возможности на ваш вкус – смартфоны, ноутбуки, наушники, смарт-часы, телевизоры, бытовую технику, посуду, домашний текстиль и мебель.

Давайте же вместе ознакомимся с тем, что вы можете приобрести до 30 января

Смартфон iPhone 14 128 Гб за 1580 манатов вместо 1800 ;

128 Гб за манатов вместо ; Смарт-часы Huawei с автономностью до 14 дней за 400 манатов вместо 500 ;

с автономностью до 14 дней за манатов вместо ; Стиральная машина LG объемом 6 кг за 700 манатов вместо 1000 ;

объемом 6 кг за манатов вместо ; Утюг Philips мощностью 2000 Вт за 50 манатов вместо 100 ;

мощностью 2000 Вт за манатов вместо ; Диван Nirvana с базой и механизмом кровати за 300 манатов вместо 480.

Возможности выше крыши. Так что, не стоит ждать – пора действовать! Чтобы вовремя оценить возможности, которые сами пришли к вам, можете посетить ближайший к вам магазин Kontakt или сайт kontakt.az.