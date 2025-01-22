Всё о сахарном диабете

Эндокринолог НИИ медицинской реабилитации Минздрава Айгюн Алиева в интервью даст общую информацию о сахарном диабете, расскажет о причинах этого заболевания, лечении, каким должно быть питание больных сахарным диабетом. - Сахарный диабет – это заболевание, которое играет важную роль в возникновении многих серьезных заболеваний и широко распространено во всем мире. Высокий уровень сахара в крови является основным показателем этого заболевания. Причиной возникновения заболевания является недостаточная или отсутствие секреции гормона инсулина по каким-либо причинам, либо резистентность (устойчивость) наших тканей к инсулину. Среди многих типов диабета диабет 2-го типа является наиболее распространенным и обычно появляется после 35-40 лет. При этом типе диабета во время секреции инсулина в поджелудочной железе, когда инсулин в клетках высвобождается, чувствительность к гормону инсулину, ввиду неактивности рецепторов инсулина, пропадает. В это время глюкоза не может транспортироваться инсулином к клеткам, и ее количество в крови начинает увеличиваться. Это состояние проявляется такими симптомами, как сухость во рту, потеря веса, нечеткость зрения, онемение ног, сухость кожи, частое мочеиспускание, употребление слишком большого количества воды и полифагия (повышенный аппетит).

- Каковы причины этого заболевания? - Сахарный диабет определяется совместным воздействием генетических факторов и факторов окружающей среды. Диабет 1-го типа и диабет 2-го типа различаются в зависимости от типа причины возникновения заболевания. Несмотря на то, что при диабете 1-го типа роль генетических факторов высока, к числу факторов, вызывающих заболевание, также относятся вирусы, поражающие поджелудочную железу, секретирующую гормон инсулин, играющий важную роль в регулировании уровня сахара в крови, а также сбои в работе иммунной системы. При диабете 2-го типа у людей бывает избыточный вес, наличие диабета у родителей, малоподвижный образ жизни и стрессовое состояние. - Доктор, что такое инсулинорезистентность? - Инсулин секретируется β-клетками, расположенными в островковых клетки поджелудочной железы (островки Лангерганса). Его основной функцией является поддержание нормального уровня сахара в крови. Гормон инсулин обеспечивает поступление сахара из крови в клетки. В то же время инсулин превращает избыток глюкозы в жир, который затем накапливаются в жировых клетках. Под действием инсулина в печени и мышцах глюкоза превращается в гликоген (это основной способ депонирования энергии). По этой причине ожирение наблюдается у людей с высоким уровнем инсулина в крови. Вначале, как ответная реакция на употребление большого количества сахара, выделяется большое количество инсулина. В это время эти лица чувствуют голод. В то же время, у них быстро появляется чувство голода, когда едят пищу, в состав которой входит сахар и мука. Чрезмерное попадание сахара в клетки с помощью инсулина, выделяемого в больших количествах, нарушает нормальное функционирование этих клеток. В качестве защитной реакции рецептор инсулина, расположенный в клеточной мембране, начинает проявлять устойчивость к инсулину и не реагирует на него. В клетке возникает «стенка» против инсулина в крови, и это сопротивление называется «резистентность». В результате возникает диабет 2-го типа. Если вовремя не лечить инсулинорезистентность, это может привести к таким состояниям, как ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение печени, избыточный вес, частое чувство голода, позднее насыщение, особая тяга к сладкому. - В чем заключается лечение сахарного диабета? - Диета — это 80 процентов лечения данного заболевания. Следует изменить пищевые привычки, употреблять низкокалорийные, волокнистые, нерафинированные продукты с низким гликемическим индексом (ГИ). Рекомендуется регулярная физическая активность (быстрая ходьба, плавание и др), 30-40 минут быстрой ходьбы в день. В это время следует делать 100–120 шагов за 1 минуту, а со временем увеличить до 140. Частота пульса должна достигать 100, для улучшения метаболизма дыхание должно ускориться. Что касается методики лечения, то при правильном питании и физических упражнениях в 50-60 процентах случаев инсулинорезистентность снижается. Однако порой пациентам с высоким риском развития диабета необходимо и медикаментозное лечение для повышения чувствительности клеток организма к инсулину. Следует отметить, что только врач должен назначать это лечение.